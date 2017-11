Liên Trường Trung Học Việt Nam - Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh - Hội Dược Sĩ Việt Nam Tại Hoa Kỳ: Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Harvey, Irma Hơn $26,000

Trong tiệc gây quỹ cứu trợ.Westminster (VB)- - Trước thảm họa do hai trận bão Harvey và Irma gây ra tại Houston và Florida đã gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng cũng như vật chất.Để có điều kiện góp phần cứu giúp các nạn nhân, trong đó có cộng đồng Việt Nam chúng ta.Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California phối hợp với Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh-Nam California, Hội Dược Sĩ Viêt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi Dạ Tiệc Gây Quỹ Cứu Trợ vào lúc 6:00 chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant số 15583 Brookhurst St., Thành Phố Westminster, Nam California.Thành phần tham dự ngoài các thành viên thuộc các tổ chức kể trên còn có một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, phút mặc niệm do ban văn nghệ Liên Trường thực hiện dưới sự điều hợp của ông Phạm Đức Thạnh (QGHC) Sau phần nghi thức tiếp theo toàn ban hợp ca hát bản “Bên Em Đang Có Ta”.Tiếp theo ông Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường Trung Học Việt Nam lên mời các thành viên trong ban tổ chức lên chào mừng quan khách, trong số có: Nguyễn Trãi, Mai Đông Thành, Quốc Gia Hành Chánh, Phạm Đức Thạnh, Hội Dược Sĩ Việt Nam, DS Nguyễn Thúc Mẫn, Chu Văn An, Nguyễn Mai, Quảng Trị Nguyễn Hồng, Lê Vang, Quốc Học - Huế, BS.Võ Đình Hữu, Phan Châu Trinh Đà Nẳng, Phan Ứng Thơì, Liên Trường Trung Học Pleiku, Nguyễn Thị Hương, Đoàn Thị Điểm, Mindy Hà, Lê Văn Duyệt, Dương Ngoc Hoa, Trưng Vương, Bà Mộng Tâm, Gia Long,Thanh Mai, Thanh Hương, Trưng Vương, Mai Khanh, Mai Mai , Đoàn Thị Điểm Lý Thanh Nhàn, Châu Văn Tiếp Phước Tuy, Cao Văn Trung, Bạch Tuyết, Petrus-Ký Hồng Anh, Đồng Khánh, Nguyễn Ninh Thuận, Nguyễn Trải, Chu Văn An Đỗ Kim Thiện, Phan Thanh Giản Cần thơ, Phan Văn Tánh, Phố Núi Pleiku, Thu Đào- Nữ Trung Học Nha Trang, Minh Phương.. .Điều hợp chương trình do Nguyễn Mai và Như Hảo.Trong lúc nầy ông Nguyễn Mai Tổng Thư Ký Liên Trường đọc danh sách và cám ơn các mạnh thường quân đã đóng góp kể từ ngày phát động gây qũy đến nay.Theo tổng kết sơ khởi số tiền đã thu được hơn $26,000.Ông Nguyễn Mai cho biết, Thứ Năm ngày 3 tháng 11 năm 2017 Ban Tổ Chức sẽ mang số tiền quyên góp được đến American Red Cross để chuyển đến nạn nhân bão lụt Harveyvà Irma.Sau đó chương trình văn nghệ do hai MC. Mai Đông Thành và Mai Khanh phụ trách.Mở đầu chương trình văn nghệ, Ban hợp ca hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California hợp ca bản"Con Đường Vui", Tiếp theo Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, với trang phục rực rỡ trong vũ điệu "Nỗi Buồn Châu Pha” với sự góp mặt của anh Phạm Hồng, CiCi, Khánh Vân, Mai Chi và Mai Thanh.Nguyễn Hoàng Quảng Trị trình diễn: "Hò Giã Gạo" Dân ca Miền Trung vớí các diễn viên: Thanh Hà, Ngô Ninh, Thu Hà, Ngọc Diệp, Xuân Hùng, Lê Vang.Nữ Trung Học Nha Trang với Vũ Khúc "Mộng Ban Đầu”Cựu Nữ Sinh Liên Trường, "Bốn Màu Áo."Ban Mây Thu với Vũ Khúc "Sơn Nữ Ca" vơí các diễn viên: Kim Vân, Bích Phượng, Mỹ Ngọc, Anh Tuyết.Tam ca "Tình Thư cuả Lính" vớí Bich Ly, Thuỳ Châu va Mỹ Dung.Liên Trường Pleiku và Phố Núi Pleiku Hợp ca “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về." Trưng Vương: Muá "Thương Ca Tiếng Việt" vơí các diễn viên: Mai Mai ,Khánh Vân, Kim Liên, Kim Dung và Ngọc Trâm.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ do các MC. Đỗ Kim Thiện và Thanh Mai phụ trách.Trong dịp nầy ông Nguyễn Mai Tổng Thư Ký Liên trường Trung Học Việt Nam lên mời quí quan khách, qúy thân hữu tham dự “Dạ Tiệc Tất Niên và Countdown New Year's Eve 2018” gây quỹ “Cây Mùa Xuân Năm Mậu Tuất 2018 để giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017 tại nhà hàng Mon Amour, 3150 W. Lincoln Ave, Anaheim, Nam California.Quý mạnh thường quân, qúy đồng hương muốn yểm trợ cho Quỹ Cây Muà Xuân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa 2018, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Chủ tịch luân phiên Nguyễn Trãi Mai Đông Thành (714) 717-8291, hoặc Chu Văn An Nguyễn Mai,Tổng Thư Ký Liên Trường (714) 889-8498, Email: lientruongthvn@yahoo.com.Trước khi chia tay mọi người hẹn nhau trong buoổi tiệc đón mừng năm mới 2018.