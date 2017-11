Lương Hưu, Cao Tốc, Chuyển Giá, Bùn Thải, Nạn Xe...

Xuân NiệmPhụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi. Lương bình thường đã thấp, lương hưu đa số lại thấp nữa, bây giờ xảy ra chuyện trừ bớt lương hưu...Báo Thanh Niên kể: Từ 1.1.2018 sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu theo luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cách tính này sẽ khiến hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu....Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho hay với cách tính trên, từ năm thứ 16 trở đi thay vì được cộng 3% như trước đây, NLĐ nữ chỉ được cộng 2%. Như vậy, NLĐ nữ sẽ bị hụt mất 10% tổng quỹ tiền lương hưu.Trong khi đó, bản tin BizLIVE ghi nhận: Đại biểu đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Hà Nội đi TP.SG mất 7 giờ.Đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) đề nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét làm tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam từ Hà Nội đến Cà Mau hơn 1.500km với tốc độ 200km/h.Ông Nhường cho biết, nếu làm đường sắt tốc độ 200km/h thì chi phí bằng 80% chi phí đường cao tốc. Vậy nếu làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam và đến Cà Mau thì tổng mức đầu tư cho tuyến đường sắt này sẽ vào khoảng 19 tỷ USD. Số tiền này theo ông Nhường sẽ huy động từ các nhà đầu tư.Báo Giáo Dục VN kể: Mỗi năm Việt Nam mất 170 tỷ USD do chuyển giá.Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng cần khắc phục tình trạng khắt khe với doanh nghiệp trong nước để tạo bình đẳng với doanh nghiệp FDI.Sáng 31/10, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 2018-2020...Thế nhưng dù chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, 50% giá trị sản xuất công nghiệp nhưng chỉ đóng góp được cho ngân sách từ 15 – 19%.Thống kê từ 2007 – 2015, có đến 50% doanh nghiệp FDI kê khai thua lỗ, có những doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, điều ngược đời là doanh nghiệp càng kêu thua lỗ càng mở rộng sản xuất.Báo Kiến Thức ghi nhận: Đội trưởng Đội QLTT số 6 vừa hoàn tất hồ sơ chuyển lô mỹ phẩm gần 11 tỷ đồng không rõ nguồn gốc của Công ty Thiên nhiên TS Việt Nam sang cơ quan điều tra.....Trước đó, ngày 18/10, Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra đột xuất công ty nói trên ở Lô 18, Khu hành chính mới phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện và thu giữ 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính giá trị ban đầu của lô hàng lên tới gần 11 tỷ đồng.Bản tin Infonet kể: Vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 4h sáng ngày 1/11, tại đường lò khai thác của Công ty than Mông Dương - TKV (tại phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) - khiến 1 thợ lò tử nạn.Theo báo cáo tai nạn ban đầu từ Công ty than Mông Dương, vụ việc xảy ra vào cuối ca 3, khi công nhân Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1984, thợ khai thác hầm lò, bậc 4/6) đang làm việc tại gương lò thượng mức -170- 97,5, khu 8 Cánh Tây thì bất ngờ bị đá gương sụt lở, rơi vào người gây tai nạn.Báo Tuổi Trẻ kể: Thẩm phán bị tố nhắn tin vòi đương sự chuyển tiền.Vụ việc xảy ra tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Người bị tố cáo là ông Trần Thanh Toàn - thẩm phán TAND huyện này, chủ tọa một phiên tòa giải quyết ly hôn.Bản tin SGGP ghi nhận: Tỉnh Bình Định đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập hội đồng kiểm tra, thẩm định để xem xét thực hiện cấp phép nhận chìm 439.000m³ bùn thải nạo vét, duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn.Báo Người Lao Động kể chuyện Lâm Đồng: Xe rơi xuống cầu, nạn nhân nguy kịch.Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, khoảng 8 giờ 45 phút sáng nay (1-11), đoạn qua cầu ông Thiều (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn, khiến cả người và xe rơi xuống cầu.Thông tin ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Minh Tánh (49 tuổi, ngụ tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) lái xe máy cày chở cỏ đang lưu thông trên đường chuẩn bị qua cầu ông Thiều thì bất ngờ lao xuống sông.Báo Lao Động ghi lời Ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết, Hội đã nhận được đơn khiếu nại của nhà báo Dương Thị Hằng Nga, Trưởng VPĐD Tạp chí Giao thông vận tải khu vực miền Trung và Tây nguyên tại Đà Nẵng liên quan đến việc bị cấm xuất cảnh....Bà Dương Thị Hằng Nga trình bày mình đã bị lập biên bản cấm xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục đi Myanmar hôm 5.8.2017. Bà Nga cho rằng việc Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng tiến hành điều tra và cấm xuất cảnh đối với bà là do trước đó, từ ngày 8 - 15.4, bà đã viết 8 bài báo có nội dung chống tiêu cực tại dự án khu đô thị Đa Phước (TP.Đà Nẵng). Dự án này có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng 79, một đại gia bất động sản ở Đà Nẵng.Bản tin TTXVN kể: Xe chở 40 hành khách đâm vào đuôi xe đầu kéo trên quốc lộ 20.Chiều 31-10, trên quốc lộ 20, địa phận xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi đã đâm vào đuôi xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều.Do xe khách bị hư hỏng nặng, người dân địa phương đã phải phá cửa xe để đưa 40 hành khách đang hoảng loạn ra ngoài.Báo Đất Việt kể về: Sự thật hiệu trưởng quay clip nóng, gạ tình giáo viên...''Nhà trường đã có cuộc họp khẩn cấp và khẳng định hoàn toàn không có chuyện hiệu trưởng có hành vi hiếp dâm, hay gạ tình giáo viên''...Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc vest, ngồi trước màn hình máy tính "tự sướng". Kèm theo đó là dòng nội dung tố cáo người xuất hiện trong clip là ông L.V.T - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiền Phong (Thường Tín, Hà Nội).Người đăng tải đoạn clip nói trên tố vị Hiệu trưởng có hành vi gạ tình, hiếp dâm giáo viên trong trường và thu phí sai quy định.