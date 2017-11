Giá nhà tại Hoa Kỳ đã gia tăng mạnh trong tháng 8 so với một năm trước, một khuynh hướng mà đang làm cản trở nhiều người muốn mua nhà và làm cho việc mua bán nhà chậm lại trong tương lai. Chỉ số giá nhà trên toàn quốc của The Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller đã gia tăng 6.1% trong tháng 8 so với một năm trước. Đó là cao hơn mức 5.9% gia tăng trong tháng 7 tính theo năm.