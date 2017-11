2,100 Thành Phố Trên Thế Giới Bị Ô Nhiễm

Tình trạng ô nhiễm không khí trên thế giới ngày càng tệ hại thêm, với khoảng 2,100 thành phố đang bị ô nhiễm vượt mức cho phép, riêng tại 21 nước Á Châu đã có tới 800,000 chết vào năm 2015, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Cả thế giới hiện có đến 2.100 thành phố đang có mức ô nhiễm môi trường vượt quá ngưỡng cho phép. Một báo cáo được công bố trên tạp chí Y học quốc tế the Lancet cho biết như vậy hôm 30/10.“Yếu tố chính khiến mức ô nhiễm ở các thành phố vượt quá ngưỡng cho phép được xác định là do khí thải từ các nhiên liệu như than, dầu diesel, dù ở mức độ nhỏ cũng đủ để vào phổi.“Giáo sư về môn bệnh dịch học môi trường Paul Wilkinson thuộc trường Đại học y nhiệt đới và vệ sinh London, đồng tác giả của báo cáo cho biết ô nhiễm không khí hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những tử vong sớm ở người.“Theo báo cáo, vào năm 2015, có đến hơn 800.000 người tử vong ở 21 nước châu Á là do ô nhiễm từ than, giao thông và việc sủ dụng nhiên liệu hóa thạch ở nhà.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Trong khi đó, một báo cáo khác của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc công bố hôm 28/10 cho biết Bắc Kinh hiện vẫn là một trong những thành phố bị ô nhiễm không khí nặng nề nhất nước này, và không hề có cải thiện nào so với năm ngoái, bất chấp chiến dịch chống ô nhiễm của chính phủ.“Có 71 thành phố được giám sát theo báo cáo. Ngoài Bắc Kinh bị cho là ô nhiễm nặng, còn có các thành phố khác như Thiên Tân, Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây và 6 thành phố khác thuộc tỉnh Hà Bắc.“Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đưa ra tên của 28 thành phố phải tìm cách giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong mùa đông năm nay.“Chính quyền ở các địa phương Trung Quốc hiện đã bắt đầu kiểm tra các xí nghiệp và bắt đóng cửa một số trong suốt tháng 9 vừa qua.”