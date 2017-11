Nga Định Dựng Lại Đài Radar Tại Cuba Để Theo Dõi Mỹ; Cuba Định Trở Lại Kết Thân Với Nga Để Phát Triển Kinh Tế

HAVANA - Trong lúc quan hệ Havana-Washington trở nên nguội lạnh duới triều TT Trump, chính quyền Cuba định trở lại kết thân với Moscow như là nhà bảo trợ và đối tác – nhưng, TT Putin không chỉ chú ý tới việc tăng cường trao đổi kinh tế với Cuba.Điện Kremlin đang định tái tục hoạt động của “đài kiểm thính Lourdes” tại 160 kilomét phiá nam bờ biển Florida, theo 1 bản tin Tháng 7-2014 của báo Kommersant xuất bản hàng ngày tại Moscow.Thời chiến tranh lạnh, đài Lourdes đón nghe các điện đàm và liên lạc truyền tin tại lục địa Hoa Kỳ – đài này chỉ đóng cửa năm 2001 vì lý do tài chính.Kế hoạch tái khởi động đài kiểm thính của tình báo Nga từ hơn 3 năm phản ảnh sự lưu tâm gia tăng với tình hình Nam Mỹ của Moscow.Mặt khác, hồi giữa tháng này, Nga và Cuba đã thỏa thuận mở rộng nguồn cung cấp dầu của Nga tại Cuba, đào sâu hợp tác về sản xuất dầu tại Cuba. Hợp tác với Nga vào lúc này là tốt đẹp hơn với Cuba khi Venezuela đang lún sâu trong khủng hoảng, không cung cấp dầu ổn định, và công ty quốc doanh Rosneff của Nga sẵn sàng thay thế.Thập niên 1970-1980 chứng kiến Liên Xô là thế lực bảo đảm sự sống còn chính trị và kinh tế của chế độ Castro – hồ sơ ghi: thập niên 1980, Nga viện trợ Cuba 2 tỉ MK/năm và 13 triệu tấn dầu thô. Havana ngày càng lệ thuộc Moscow bằng 85% giao thương với COMECON DO do Moscow dẫn đầu, tính vào năm 1989. Hệ thống Liên Xô sụp đổ cũng là tai họa với Havana – Cuba mắc nợ Nga 35 tỉ MK theo sổ sách năm 1991. Liên bang Nga xoá nợ 90% cho Cuba – 3.5 tỉ MK còn lại đuợc giả định dàn xếp bằng các ưu đãi dành cho đầu tư của Nga.Nhà báo cho biết: giao thương 2 chiều trong nửa đầu năm 2017 là 176 triệu MK, tăng, nhưng không là bao so với các trao đổi với Trung Cộng và Venezuela. Cuối năm qua, Nga ký thỏa ước giúp Cuba hiện đại hoá quân đội – duờng như Nga muốn tái lập căn cứ quân sự tại Cuba. Điều này còn là mơ hồ, bởi Havana vẫn muốn quan hệ ổn định với Washington, theo luợng giá của phóng viên phương tây.Nhưng, trong vài tháng qua, viên chức ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại thủ đô Cuba bị tấn công bằng âm thanh, 22 người bị thương tổn, Washington rút phần lớn phái bộ ngoại giao và đuổi 15 nhân viên ngoại giao từ Washington về.Tại Brookings Institution, chuyên gia về Nam Mỹ Richard Feinberg nhận xét “Cuba đang đa dạng hoá ngoại giao – trong lúc khả năng mở rộng hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ chưa tới, Havana phải tìm kiếm đồng minh thay thế”.