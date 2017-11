LHQ Cảnh Báo: Khí Quyển Vẫn Tăng 3 Độ C, Dù Hiệp Ước Khí Hậu Paris Năm 2015 Có Được Thi Hành Đầy Đủ

PARIS - Sai biệt giữa cam kết và thực hành của các nước ký kết hiệp ước khí hậu Paris 2015 là tai họa, vì khí quyển vẫn nóng thêm 3 độ C khi các nước áp dụng đầy đủ các biện pháp kiểm soát khí thải gây ô nhiễm đưa tới biến đổi khí hậu, theo báo động của giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường LHQ – chỉ tiêu của hiệp ước Paris là hạn chế tăng nhiệt không hơn 2 độ C.Phúc trình tựa đề “Emission Gap” cho hay: các hiện tượng khí hậu thái cực trong gần 10 tháng qua ám chỉ hiện tượng tăng nhiệt tiêp tục – giám đốc Eric Soheim tuyên bố: chúng ta vẫn nhận thấy tình thế báo hiệu các ứng phó là không đủ để cứu hàng trăm triệu người sống khó khăn. Ông nhấn mạnh: chính quyền, lãnh vực tư và xã hội dân sự có trách nhiệm san bằng sai biệt.Emission Gap phỏng đoán các cam kết chỉ đưa tới 1/3 khả năng hướng tới chỉ tiêu 2 độ C, và càng khó khăn hơn khi Washington quyết định giải kết.Để theo đuổi chỉ tiêu hạn chế tăng nhiệt chỉ 2 độ C, nhân loại phải giảm ô nhiễm ở mức 42 tỉ tấn dioxide carbon, hay không hơn 52 tỉ tấn như mức xả thải năm 2016.Nhà nghiên cứu Oliver Geden tại Institute for International and Security Affairs (Berlin) phát biểu: phúc trình Emission Gap là có ý nghĩa khẩn cấp.