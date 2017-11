Trump: Papadopolous Là Tình Nguyện Viên Bậc Thấp, Kẻ Nói Dối

WASHINGTON - 1 ngày sau khi 3 nhân vật thân cận bị truy tố trong tiến trình điều tra về toa rập với viên chức Nga, twitter của TT Trump tố cáo cố vấn ngoại giao trong đoàn tranh cử của ông là “tình nguyện viên bậc thấp” và là người nói dối .Cố vấn George Papadopolous nhận tội tại toà liên bang ngày 5-10, và quản đốc tranh cử Paul Manafort cùng phụ tá đã trình diện FBI hôm Thứ Hai 30-10 theo yêu cầu của đại bồi thẩm đoàn.Phát ngôn viên Bạch Ốc Sarah Sanders gọi ông Papadopolous là “tình nguyện viên bậc thấp” trong buổi họp báo hôm Thứ Hai.Ông Trump cũng nhắc lại “không có toa rập”, như mục tiêu điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller từ Tháng 5. Twitter của ông Trump phóng đi sáng Thứ Ba ghi “Ít ai biết tình nguyện viên trẻ, bậc thấp tên là George, là người đã bị chứng minh là nói dối. Hãy xem lại đảng viên DC”.Ông Trump đang muốn chuyển sự chú ý trong công luận qua đề tài thuế – ông tweet tiếp “Tôi hy vọng mọi người chú tâm vào việc giảm thuế cho doanh nghiệp và giới trung lưu”.Thứ Ba 31-10 là ngày làm việc thứ 284 tại Bạch Ốc của TT Trump.Mặt khác, giới quan sát nhận xét: công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã chứng tỏ khả năng bảo mật với cuộc điều tra “hồ sơ toa rập” trong khi gây tối đa hiệu ứng của thông tin công bố.Ông Aaron Zelinsky là thành viên đoàn Mueller phát biểu hồi đầu Tháng 10 “Đây chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc điều tra rộng lớn đang tiếp diễn”.Loan báo khởi tố các ông Manafort và Papadolous cho thấy đoàn tranh cử của ứng viên Trump biết có hàng ngàn e-mail bất lợi với ứng viên đối đầu là bà Hillary Clinton, cũng ngầm báo động sẽ tiếp tục đưa ra toà 1 số nghi can khác.Tựa đề tin tức CNN ngày Thứ Ba về công tố viên đặc biệt Robert Mueller ghi “Nguời quyền lực nhất tại thủ đô Washington D.C.”Điện Kremlin khẳng định: việc khởi tố các nhân vật thân cận ứng viên TT Trump cho thấy Nga bị tố cáo quấy rối chu kỳ bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ là không công bằng.Hồ sơ truy tố quản đốc tranh cử Manafort gồm thông tin về việc làm của ông này với chính quyền cũ tại Ukraine từ 11 năm trước. Điểm này đuợc Điện Kremlin hoan nghênh.Tham vụ báo chí Dmitry Peskov tuyên bố “Chúng tôi luôn nói không hề can thiệp vào việc bầu cử của người Mỹ – chúng tôi không bao giờ cảm thấy có tội”.Ông Peskov cười lớn khi đuợc hỏi về vai trò của nghi can Papadopolous bị nghi là tìm cách tổ chức 1 cuộc gặp giữa đoàn tranh cử của tỉ phú Trump và viên chức Nga cao cấp – ông Peskov cũng cười tiếp theo câu hỏi về tin 1 người có liên lạc với Bộ ngoại giao Nga toan tính dàn xếp 1 buổi đối thoại Putin-Trump.