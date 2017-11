TT Trump Chính Thức Thăm VN Vào Ngày 12 Tháng 11; Nhiều Nguyên Thủ Trên Thế Giới Sẽ Thăm VN Nhân Họp APEC

Nhân dịp hội nghị APEC vào tháng 11, nhiều nguyên thủ trên thế giới sẽ chính thức thăm viếng Việt Nam, trong đó có Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, Tổng Thống Chile Michelle Bachelet, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng. “Tin cho biết nhân dịp đến dự hội nghị cấp cao APEC năm nay ở thành phố Đà Nẵng, bốn vị nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ chính thức công du Việt Nam.“Ngoài thông cáo của Nhà Trắng đưa ra hồi ngày 16 tháng 10 xác nhận tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ chính thức công du Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 sau khi dự hội nghị cấp cao APEC ở Đà Nẵng; truyền thông trong nước vào ngày 31 tháng 10 dẫn phát biểu của Bộ Trưởng Ngoại Giao kiêm phó thủ tướng Việt Nam, Phạm Bình Minh, rằng dự kiến Hà Nội sẽ đón thêm ba bị nguyên thủ khác gồm thủ tướng Canada- Justin Trudeau, tổng thống Chi Lê- Michelle Bachelet, tổng bí thư-chủ tịch Trung Quốc- Tập Cận Bình.“Ông Phạm Bình Minh nói với báo giới bên lề kỳ họp Quốc Hội thứ tư Khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội rằng Việt Nam đã sẵn sàng để đón các lãnh đạo của những nước lớn trên thế giới.”Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Ba nói rằng “Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm chính thức Việt Nam hôm 12/11, sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hôm 10 và 11/11, các nguồn tin ngoại giao xác nhận với VOA.“Chi tiết các hoạt động của tổng thống Mỹ không được tiết lộ vì lý do an ninh, song theo thông tin VOA có được, ông Trump sẽ gặp ba lãnh đạo hàng đầu trong số “tứ trụ” của Việt Nam. Riêng cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không có trong lịch ở thời điểm này, và chưa rõ lý do vì sao.“Có phần chắc vị tổng thống thứ 45 của Mỹ, người thuộc đảng Cộng hòa, sẽ không gặp gỡ, đọc diễn văn trước cử tọa gồm hàng trăm người, chủ yếu là giới trẻ, như các tổng thống tiền nhiệm Clinton và Obama của đảng Dân chủ đã làm khi họ thăm chính thức Việt Nam lần lượt vào các năm 2000 và 2016.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “Các chặng dừng chân ở Việt Nam của Tổng thống Trump nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của ông kéo dài từ ngày 3 đến 14/11, với các điểm đến bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.“Chuyến công du nhằm mục đích nhấn mạnh tới “cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ”.“Trước khi đến Việt Nam, ông Trump đặt chân tới Hawaii vào ngày 3/11, thăm Nhật ngày 5/11 và sau đó là Hàn Quốc vào ngày 7/11. Tại hai quốc gia Đông Á này, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm cao trong nghị trình.“Vào ngày 8/11, Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc, và tham gia vào một loạt các sự kiện văn hóa, thương mại và song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.“Ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ tại Manila, Philippines, sau khi rời Việt Nam ngày 12/11.“Tại Phillipines, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như 40 năm ngày thiết lập quan hệ ASEAN và Mỹ. Ông cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.”