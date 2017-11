Quang cảnh chào cờ do Hội Phụ Nữ Mê Linh Seattle đảm trách. Ảnh/Đăng Công MinhQuang cảnh quan khách hiện diện trong Hội trường.-Ảnh/Đặng Công MinhBan Tế lễ đang hành lể. Ảnh/Đặng Công MinhQuan khách đang chờ niệm hương Cố TT. Ngô Đình Diệm.Ảnh/Đặng Cng MinhQuan khách đang niệm hương cố TT Ngô Đình Diệm. Ảnh/VBMNTacoma/WA.- Lúc 10giờ30 sáng Thư Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017, khối tinh thần Ngô Đình Diệm Tacoma đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lần Thứ 54 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người đã khai sinh ra Nền Đệ I Việt Nam Cộng Hoà (1954-1963) đồng hành với các nơi khác trên toàn nước Mỹ cũng như những quốc gia có sự hiện diện của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn CS định cư trên toàn thế giới tại Hội Trương Trung Tâm Văn hóa Đông Dương số 1427 E 40Th St, Tacoma, WA 98404.Thành phần tham dự gồm khoảng 200 người gồm có:Đại Diện các Tôn giáo: Công Đoàn Công Giáo Tacoma, Cao Đài, Hòa HảoCộng Đồng Người Việt Quốc gia WACộng Đồng Người Việt Quốc gia TacomaHội Cao niên Olympia và Vùng Phụ CậnHội HO/TB.WAHội Quảng Nam Đà Nẵng/TB. WAHội Tương Trợ VN Tacoma/Pierce CountyHội Phụ Nữ Mê Linh SeattleHội Phụ nữ Trưng Vương TacomaĐại Diện Đảng Dân TộcKhối Tinh Thần Ngô Đình Diệm/TB.WAKhối Tinh Thần Ngô Đình diệm TacomaVề Cơ quan truyền thông báo chí gồm có Việt Báo Miền Nam, Saigon Nhỏ và Saigon HD RadioQuý quan khách và quý Đồng HươngSau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Ông Nguyễn Quang Thước, Trưởng Ban tổ chức lên cám ơn quý quan khách hiện diện và nóí về ý nghĩa tổ chức ngày lễmang tính lịch sử này.Sau đóÔng Cao Hữu Thiên, thành viên ban tổ chức tường trình đầy đủ về ý nghĩa ngày lễ cùng công lao và sự nghiệp của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người đã klhai sáng ra nền Đệ I VNCH tại miền Nam Việt Nam,đã vị quốc vong thân cùng toàn thể Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh và chiến đấu anh dũng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ miền Nam VNTổng Thống Ngô Đình Diệm là một lãnh tụ anh minh của Dân tộc đã bị nhóm tướng phản loạn vì tham quyền cố vi, bị mua chuộc bằng tiền bạc của Đồng Minh phản bội, họ đã đặt quyền lợi cá nhân trên quyền lợi tổ quốc, không những họ đã đang tâm giết nguyên thủ quốc gia của mình trong tình trạng đất nước đang dầu sôi lửa bỏng cần sự lãnh đạo tài ba của người mà còn phỉ báng ông bằng những tội ác mà ông chưa từng bao giờ làm, để đánh lừa dư luận và nhân dân miền nam về việc làm phản trắc của mình, họ đã nợ dân tộc Việt Nam một trang sử oan nghiệt, đó là vì mất ông mà Quốc Gia Việt Nam đã bị Cộng Sản thôn tính dẫn dần đến con đường Bắc thuộc Hán hóa như ngày hôm nay.Đặc biệt có một câu nói để đời của cố Tống Thống Ngô Đình Diệm đã nêu cao chí chí cao cả vì nước quên mình của một lãnh tụ khi còn sinh tiền: khi tôi tiến hãy tiến theo tôi, tôi lùi hãy giết tôi và tôi chết hãy nối chí tôi.”Kế đó Ông Lê Trung Nghĩa, cựu Trung tá/QL/VNCH lên tường trình đầy đủ chi tiết về tiểu sử và thân thế sự nghiệp của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng Thống anh minh của nền Đệ I VNCH.với khẩu hiệu: Diệt Cộng, Bài Phong Đả Thực và chính sách Tố Công, Ấp Chiến Lược .... của chính thể Việt Nam Cộng Hòa duới sự lãnh đạo tài ba , dũng cảm của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã biến miền Nam VN từ một lãnh thổ thuộc địa trở thành một quốc gia Độc lập, phú cường và thịnh vượng khiến các nước láng giềng và bạn bè năm châu hết lời khen ngợi và thán phục.Nhưng vì quyết tâm bảo vệ chính nghĩa của cuộc chiến nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã dứt khoát cương quyềt khước từ không để cho Hoa Kỳ đổ quân tham chiến và chỉ đạo cuộc chiến chống Cộng tại Việt Nam. Do đó Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị chính quyền Hoa Kỳtìm đủ mọi cách lật đổ ngài với sự nhúng tay trực tiếp của CIA và Đại Sứ Cabot Lodge, cùng sự tiếp tay của một số tướng lãnh tham quyền phản bội dân tộc đã tiến hành cuộc đảo chánh sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu nên tình hình chính trị, Quân sự Việt Nam Cộng Hòa, thiếu lãnh đạo tài ba đã càng ngày càng hỗn loạn, suy yếu,, mất quyền kiểm soát cho đến tháng 4/1975 Việt Nam Cộng Hòa dần dần rơi vào tay Cộng Sản xâm lược.Tổng Thống Ngô Đình Diệm mất đi kéo theo sự sụp đổ nền Đệ I VNCH và để lại cho hậu thế niềm tiếc thương và hối tiếc vô biên cho vận mệnh của đất nước. Tổ quốc Việt Nam đã mất đi một vị anh hùng, một lãnh tụ anh minh, một thủy thủ tài ba có thể lèo lái con thuyền Việt Nam đến bến bờ tư do, hạnh phúc và phú cường.Ông Bùi Quốc Hùng, cựu Sĩ quan QL/VNCH, từng bị giam cầm trong lao tù CS, đại diện Cơ quan truyền thông báo chí lên phát biểu cảm tưởng không ngoài mục đích nêu cao Công đức và thành quả lớn lao của Tống Thống Ngô Đình Diệm đạt được trong 9 năm cầm quyền, đã mau chóng vãn hồi an ninh trật tự đất nước đem lại một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân miền Nam trong mội gai đoạn lịch sử đầy khó khăn và hỗn loạn của miền Nam VN lúc bấy giờ và lên án một số tướng l;ãnh cầm đầu cuộc đảo chánh liên quan đến cái chết của một lãnh tu, chỉ vì quyền lợi và tham vọng cá nhân đặt trên vận mệnh tổ quốc, bị đồng minh phản bội mua chuộc bằng tiền bạc, đã cam tâm giết lãnh tụ anh minh của mình và theo như thời quân chủ là một trọng tội: tội tử hình xứng đáng cho những kẻ phản loạn.Tiếp đến phần nghi thức tế lễ trong chương trình do các Ông Thanh, Ông Chược và Ông Tuấn trong ban Tế Lễ đảm trách, hoà đồng với tiếng chiêng, tiếng trống vang dội cả hộì trường khiến buổi lễ tăng thêm phần long trọng.Sau cùng quý quan khách lần lượt bước lên niệm hương trướcbàn thờ tổ quốc có di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia.Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí tiếc thương anh linh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bào đệ Ngô Đình Nhu và Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì tổ quốc và cũng để mọi người cùng nhau ôn lại những kinh nghiệm đau thương mất mát của một dân tộc trong một giai đoạn lịch sử,tang thương của đất nước, là một bài học phải trả bằng xương máu và nước mắt của thế hệ đi trước, và vô cùng quý báu cho thế hệ mai sau.Bây gìờ lịch sử đã sang trang, những bí mật lich sử đã được công khai hóa trước công luận. Nhất là sau thời gian dài lưu vong nơi xứ người đủ để chúng ta tự quan tâm suy ngẫm. hãy để lịch sử phê phán: Ai là người có công,? Ai là người có tội với tổ quốc, với dân tộc?. Hãy trả lại uy tín, danh dự và.công trạng cho chí sĩ Ngô Đình Diệm,! hãy trả lại danh dự cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn phản chiến My nhục ma, bôi bác và nói sai sự thật.!. Ai là người đã bán rẻ lương tâm và phản bội tổ quốc, đang tâm giết lãnh tụ anh minh của mình, dù còn sống hay đã chết không những họ chỉ để lại một vết nhơ trong lịch sử hào hùng của dân tộc VN mà còn lưu truyền xú danh muôn đời cho hậu thế vì con người là vô thường chỉ có tổ quốc là trường tồn và vĩnh cửu mà thôi. Hãy trả lại sự thật cho lịch sử vì sự thật lúc nào cũng là sự thật.Điều đáng buồn và bất hạnh nhất cho một dân tộc là quyền lợi của các cường quồc trên vận mệnh của các nước nhược tiểu cho nên bất cứ quốc gia nào khi mà lãnh tụ bất tài thì suy vong cả mõt dân tộc.Nhưng dân tộc VN được kế thừa truyền thống chống quân xâm lược oanh liệt và hào hùng của tiền nhân, toàn dân Việt Nam đã thuấm nhuần quá đủ kinh nghiệm bằng xương máu và nước mắt cùng sự mất mát dưới ách thống trị tàn bạo của kẻ thù ngàn năm phương Bắc, nhất định sẽ quật khởi đánh tan giặc nội thù CS sắp đưa dân tộc VN hán hóa qua hiệp ướcThành Đô để cứu dân tộc thoát khỏi ách thống trị vô cùng tàn bạo của chúng, hầu sớm đưa Tổ quốc VN phát triển hùng mạnh và phú cường ngang hàng với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Chế độ CS nhất định sẽ phải trả gíávề việc làm mà chúng đã gây ra biết bao đau thương và mất mát cho dân tộc VN kể từ khi có Đảng CS tới nayĐúng như câu trả lời của Hòa Thượng Thích Quảng Độ với viên Đại Sứ Mỹ.đầu tiên đến VN Peterson, khi.đến vấn an Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện:” con người là vô thường, CS trước sau gì cũng phải thay đổi , tự do nhân quyền sớm muộn gì sẽ đến Việt Nam. Ôi! Mong lắm thay!Buổi lễ chấm dứt hơn 12 giờ trưà cùng ngày sau khi mọi người vừa được Ban Tổ chức khoản đãi bữa ăn đạm bạc lại vừa được thưởng thức những bản nhạc đậm tình quê hương: Việt Nam ơi của nhạc sĩ Trúc Hồ.và 2 bản nhạc đấu tranh của tuổi trẻyêu nước Việt Khang: Việt Nam tôi đâu và Anh là Ai, như gơi lại hình cố hương và mọi người hoan hỷ ra về vì đã được tham dự một buổi lễ đầy ý nghĩa lịch sử trong quãng đời lưu vong nơi xứ người và cũng không khỏi bàng bạc liên tưởng đến một thời vang bóng. BUIPHU/VBMN