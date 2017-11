Tin Sinh Hoạt Tháng Mười Một Của Viện Việt Học

1. Chủ nhật, ngày 5 tháng Mười Một, 2017 từ 8:30 AM đến 12:30 PMCâu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Khai giảng Lớp "Creative Photoshop"(5 tháng 11 đến 17 tháng 12, 2017)Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com2. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Mười Một, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PMCâu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcHân hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Mười MộtChương-trình đặc-biệtGiấc Mơ Cuả ChiềuGiới thiệu 3 dòng nhạc:Võ Tá Hân - Hồng Tước - Nguyễn Ngọc PhúcGuitar: Nguyễn Phương ThảoPiano: Nguyên ThảoVới sự góp mặt cuả:Kim TướcAnh Tài – Bích Thủy – Ka Lăng – Kim Huệ – Kim Khuê – Lâm DungMai Phương – Ngọc Phúc – Ngọc Quỳnh – Ngọc Tuyết – Quỳnh HoaThùy Dung – Tóc Mây – Vũ Đan – Vũ Khiêm – Vương Lan – Xuân ThúyTứ ca Hương Xưa – Nhóm ca Hương ThiềnThiết-bị sân-khấu: Anh TrúcÂm-thanh: Nguyễn TháiVào cửa miễn phí – Mọi bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-81103. Chủ nhật, ngày 12 tháng Mười Một từ 2:00 PM đến 5:00 PMCâu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -Giới-thiệu Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng (PBMT & PBCM)năm Mậu-Tuất 2018, Viện Việt-Học.Chương-trình: Tiếp tân, Tâm tình, Giới thiệu PBMT & PBCM, Văn-nghệ.Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com4. Chủ nhật, ngày 26 tháng Mười Một từ 11:00 AM đến 5:00 PMCâu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcBuổi trưng-bày và trình-diễn một số tác-phẩm và diã hát cuả Dòng Nhạc Xưa.Chương-trình:11:00 am - 2:00 pm: Trưng bày2:00 pm - 5:00 pm: Trình diễn một số tác-phẩm cuả Dòng Nhạc Xưa.Sinh-hoạt hằng tuần:Thứ Hai & Thứ BaTrung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-HọcLỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNHTừ 7:00 PM đến 8:30 PMLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comThứ BaLớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ ThôngTừ 7:00 PM đến 9:00 PMLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comThứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018Từ 3:00 PM đến 5:30 PMLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comChủ-Nhật (từ 5 tháng 11, 2017 đến 17 tháng 12, 2017)1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp “Creative Photoshop”Từ 8:30 AM đến 12:30 PMLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (bắt đầu tập lại từ 12 tháng Mười Một, 2017)Từ 5:30 PM đến 7:30 PMLiên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.comSinh-hoạt hằng tháng:□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcTừ 7:30 PM đến 10:30 PMLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com***Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:1. □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)Tháng Mười Một, 2017:Thứ Sáu, ngày 3 tháng Mười Một từ 7:00 PM đến 10:00 PMKhách mời đặc biệt cuả VACGS:Tây-ban-cầm thủ Minh Nguyễn (8:00 PM - 9:00 PM)Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com2. Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017Buổi hòa nhạc do Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tổ chức vào 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017 - ĐÀN CHIM THA HƯƠNGĐịa điểm trình diễn: Saigon Performing Arts CenterĐịa điểm phát hành vé:1- Báo Viễn Đông2- Dental office Nguyen Thi Ngọc Suong - cũng là trụ sở Ngàn Khơi14265 Brookhurst st, Garden Grove, CA 92843Liên lạc:Sương Vũsuongvu@gmail.com3. Thứ Bảy 2 tháng 12, 2017 từ 8:30 AM – 11:30 AMCuộc thi viết truyện/sách Việt văn dành cho thiếu nhi (Vietnamese Book Writing Contest) sẽ được tổ chức:-vào ngày thứ bảy, 2 tháng 12, 2017, từ 8:30 giờ sáng tới 11:30. Cửa mở lúc 8:00 giờ.-tại trường đại học California State Fullerton ở Garden Grove. Địa chỉ là12901 Euclid, Garden Grove. https://goo.gl/2E7H4X-cho các em tuổi 7-9, 10-12, 13-15, hay 16-18MIỄN PHÍ.Sẽ có hội chợ giáo dục và có giải cho các em.Ghi danh ở Eventbrite (xin tìm "Vietnamese Book") hay https://goo.gl/56eb9iLiên lạc:Dr. Bang Lang DoAssistant DirectorNational Resource Center for Asian Languages (NRCAL)(Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á)http://fullerton.edu/nrcal/Viện Việt-Học15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050