Lá Thư từ Đức Quốc: Trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương tham dự Lễ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ ANH BẰNG và Ra Mắt Sách vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017





* Lê Ngọc Châu thông tin



Lời mở đầu: Hân hạnh được Nha Sĩ/Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS) đại diện Ban Tổ Chức gởi thông báo và mời tôi, thành viên của CLBTNS từ khi thành lập tham dự buổi Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng và Ra Mắt Sách do CLB TNS tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017 (xin xem Thư Mời và Bích Chương đính kèm) nhưng vì không gian cách trở nên rất tiếc không thể tham dự được.



Xin trân trọng giới thiệu tiếp đến Quý độc giả và thân hữu - đặc biệt Quý vị ở vùng Nam Cali & Little SàiGòn - để tường và tùy nghi, thay cho lời cám ơn NS Cao Minh Hưng đã có nhã ý mời. Xin chúc buổi Ra Mắt Sách thành công cũng như chúc Ban Tổ Chức đạt được kết quả mong muốn.



Chân thành cám ơn quý chủ nhiệm/ quý báo giúp phổ biến Thư Mời và Bích Chương.

(LNC_Nam Đức 31.10.2017).



* * *



Thư Mời: Chương Trình Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng và Ra Mắt Sách

Kính gửi: quý văn nghệ sĩ và đồng hương

Xin trân trọng kính mời Quý Vị tham dự live show Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng và Ra Mắt Sách do CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức tại Đài SBTN vào ngày

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017, lúc 1:00 pm, ở địa chỉ:

10517 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843



Ban Tổ Chức rất mong có sự hiện diện của quý vị trong live show này nhân dịp tưởng niệm đúng 2 năm ngày Nhạc Sĩ Anh Bằng vĩnh viễn ra đi để chúng ta cùng tưởng nhớ đến Nhạc Sĩ Anh Bằng, người Nhạc Sĩ đã cống hiến gần trọn cuộc đời cho nền âm nhạc và tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho quê hương Việt Nam.



Để tiện việc sắp xếp, mong quý văn nghệ sĩ và đồng hương vui lòng hồi âm trước ngày 5 tháng 11, 2017. Xin chân thành cám ơn.



Xin trân trọng kính mời.

Thay mặt Ban Tổ Chức,

Cao Minh Hưng

714-403-9315 - Email: anthonyhungcao@gmail.com



































# #





