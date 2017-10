Apple Sẽ Khai Tử New iPad Thế Hệ Thứ 3 Trong Tháng 10

Khoảng cuối tháng 10/2017, Apple cho biết sẽ chính thức khai tử “New iPad” vào cuối tháng. New iPad là chiếc iPad ra mắt vào năm 2012, và đã bị ngừng sản xuất sau đó chỉ 7 tháng.Các nguồn tin cho biết, thông tin xuất hiện trong một bản thông báo nội bộ được gởi cho các nhân viên Apple và các nhà cung cấp dịch vụ được uỷ quyền của hãng. Cụ thể, cả 2 model Wi-Fi và 3G của New iPad đều sẽ bị đưa ra khỏi danh sách các thiết bị được Apple hỗ trợ chính thức. Điều này có nghĩa là đối với những người dùng đang sử dụng New iPad, các trung tâm sửa chữa chính thức của Apple sẽ có quyền từ chối sửa chữa, bảo hành, trừ các trung tâm tại bang California và Thổ Nhĩ Kỳ vì có sự khác biệt trong luật pháp.New iPad là chiếc iPad 3 – chiếc iPad cuối cùng có cổng sạc 30 chân độc quyền của Apple, cùng với viền dày đặc trưng. Tuy là sản phẩm tablet đầu tiên được trang bị màn hình Retina, nhưng New iPad lại có vòng đời khá ngắn, chỉ khoảng 7 tháng sau khi xuất hiện, nó đã bị thay thế bởi chiếc iPad 4 với cổng sạc Lightning.Thực tế, iPad 3 bị khai tử sớm hơn iPad 2. Chiếc iPad 2 vẫn được Apple bán ra cho đến năm 2014 với vai trò là model tablet giá rẻ dành cho người dùng mới, và thậm chí nó vẫn sẽ được hỗ trợ chính thức ít nhất là đến năm 2019.Nguoivietphone.com.