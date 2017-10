Bão Đánh Tới 6 Tiểu Bang Mỹ: 1.2 Triệu Gia Đình Mất Điện

NEW YORK - 5 năm sau siêu bão Sandy, khoảng 1.2 triệu nhà mất điện tại vùng đông bắc tính vào sáng Thứ Hai sau khi bão lốc nhiệt đới Philippe tràn qua.Chuyên viên thời tiết của NBC News cho hay : bão tiếp tục đưa mưa lớn và gió mạnh tới vùng đông bắc và phiá nam Ngũ Đại Hồ – chuyên gia Bill Karins nói : bão di chuyển qua New York để tiến qua Quebec trong ngày Thứ Ba và Thứ Tư.Tính vào lúc 4 giờ rưỡi sáng Thứ Hai, số khách hàng mất điện trong vùng bão gồm 162,000 nhà tại Connecticut, 160,000 tại New Hampshire, 63,000 tại New York, 59,000 tại Massachusetts và 57,000 tại Maine.Tại Rhodes và Massachusetts, sức mạnh của gió đuợc dự báo là trên 70 dặm/giờ.Tại New York, các phi trường JFK và LaGuardia khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin bằng mạng để biết nếu thời biểu bay thay đổi.Tại Boston, 5, 6 chuyến bay của phi trường Logan bị bãi bỏ.