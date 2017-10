FB: 126 Triệu Dân Đọc Tin Nga Quậy Bầu Cử, 3 Hãng Facebook, Twitter, Google Ra Điều Trần

WASHINGTON -- Có khoảng 126 triệu người sử dụng FaceBook tại Hoa Kỳ đã xem các quảng cáo và các bản tin do người Nga phóng vào mạng tin FaceBook trong cuộc vận động năm 2016.Các đại diện công ty FaceBook sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tư Pháp Thượng Viện tuần này.Có khoảng 80,000 bản tin tạo ra bởi 120 trang web dỏm có liên hệ tới người Nga được trực tiếp phóng lên xem bởi 29 triệu người Mỹ. Các trương mục này được cho là hỗ trợ bởi Internet Research Agency, một tổ chức thân Nga.Sau các đợt chia sẻ, ưa thích, phê bình và theo dõi trên Facebook, số lượng người xem các bản tin [từ người Nga] đó đã nhân hơn 4 lần, theo bản văn đưa ra bởi Colin Stretch, luật sư của Facebook.Hai thông tấn Bloomberg News và NBC News nhận được bản sao bản văn vừa nói từ Facebook.Dự kiến Stretch sẽ ra điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện vào 2:30 p.m. chiều Thứ Ba.Cùng ra điều trần có Sean Edgett, quyền luật sư tham vấn cho mạng Twitter và Richard Salgado, Giám đốc an ninh thông tin của Google.Các công ty kỹ thuật này bị chất vấn bởi nhiều ủy ban Quốc hội vì bị xem là chuyên chở thông tin để người Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016.Các sở tình báo Hoa Kỳ cũng như Ủy ban Tình Báo Thượng Viện nói rằng họ có chứng cớ cụ thể tình báo Nga can thiệp bầu cử Mỹ.