4 Năm Tới: Cắt 400.000 Cán Bộ

HANOI -- Nhà nước CSVN cạn ngân sách... và quyết định sẽ cắt giảm cán bộ hàng loạt, theo các bản tin từ trong nước. Tuy nhiên, trước giờ công việc tinh giản biên chế rât mực khó khăn.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: Tinh giản biên chế chủ yếu nhờ... nghỉ hưu trước tuổi'...Có tới 87,6% số biên chế được tinh giản từ năm 2015 đến nay là người nghỉ hưu trước tuổi - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết tại Quốc hội chiều 30-10.Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết trong gần 30.000 cán bộ công chức được tinh giản từ năm 2015 đến tháng 9-2017, chỉ có khoảng 12,5% cán bộ "nghỉ ngay". Số còn lại là những người về hưu trước tuổi.Trong khi đó, bản tin từ Báo Dân Việt và VnExpress ghi nhận yêu cầu: Giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong 4 năm tới...Bản tin nói rằng thu gọn cấp xã, tổ chức linh hoạt sở ngành, giảm đơn vị trực thuộc bộ... là giải pháp được nêu trong Nghị quyết của Trung ương.Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Ông Nguyễn Đức Hà (thành viên tổ biên tập dự thảo Nghị quyết, Ban Tổ chức Trung ương) cho hay, Nghị quyết đề ra bốn nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2021, bao gồm việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.Theo ông, hiện có bốn triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không tính lực lượng vũ trang), với mục tiêu trên thì nhiệm vụ của các cơ quan trong bốn năm tới là giảm tối thiểu 400.000 biên chế.Trong khi đó, bản tin VOV nêu nhận xét: Một trong những bất cập trong việc tinh giản biên chế là công tác đánh giá, phân loại cán bộ chưa sát thực chất...Bản tin ghi lời đại biểu Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ), một trong những bất cập, khó khăn của việc tinh giản biên chế đó là công tác đánh giá, phân loại cán bộ chưa sát thực chất nên không có cơ sở đưa vào diện tinh giản biên chế để cho thôi việc, hưởng chế độ chính sách, số đối tượng thuộc diện tinh giản thực chất phần lớn là những cán bộ công chức sắp đến tuổi nghỉ hưu hoặc đến tuổi nghỉ hưu.Bản tin VOV viết:“Về vấn đề này, đại biểu Cao Đình Thưởng đề nghị cần đưa ra các tiêu chuẩn chặt chẽ, đồng thời rà soát công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương trong việc quy hoạch, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức để tránh việc ngồi nhầm chỗ, tuyển nhầm người.Nếu theo lộ trình đến năm 2030 chúng ta phải giảm tối thiểu 30% so với hiện nay thì nhiều vấn đề đặt ra trong đó có việc cho ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ đi đôi với việc tuyển chọn bổ sung cán bộ trẻ, có đức, có tài vào cơ quan nhà nước. Còn nếu chỉ giảm mà không tuyển dụng mới thì phải xem xét lại công tác đào tạo ở các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục hiện nay xem để tồn tại như thế nào. Nếu cứ đào tạo ồ ạt như hiện nay sẽ tạo ra sự lãng phí rất lớn, sinh viên sẽ đi đâu, về đâu sau khi ra trường.Song song với việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế thì điều cần tiếp tục nghiên cứu cải cách chế độ chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, người lao động là việc rất quan trọng. Bởi mức lương tối thiểu hiện nay chưa tạo động lực, nhất là đối với người có trình độ năng lực chuyên môn chuyên tâm gắn bó cống hiến với công việc. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm có những đánh giá nghiên cứu và đề ra các giải pháp nhằm cải cách tiền lương trong thời gian tới.”Ngắn gọn: cán bô quá đông, việc làm ít, ngồi chơi là chính... và trở thành gánh nặng tài chánh.