Biên Chế, Phá Biển, Tham Nhũng, Hạt Điều, Du Lịch...

Xuân NiệmCó thê giảm biên chế được không? Bởi vì ngân sách cạn kiệt rồi. Do vậy... phải cắt giảm. Nhưng nếu giảm nhiều quá, cán bộ sẽ nổi loạn.Báo Dân Việt/VnExpress loan tin rằng theo Ông Nguyễn Đức Hà (thành viên tổ biên tập dự thảo Nghị quyết, Ban Tổ chức Trung ương) cho hay, Nghị quyết đề ra bốn nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2021, bao gồm việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.Theo ông, hiện có bốn triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không tính lực lượng vũ trang), với mục tiêu trên thì nhiệm vụ của các cơ quan trong bốn năm tới là giảm tối thiểu 400.000 biên chế.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện ào ạt rút ruột biển Cần Giờ.Bất chấp việc TP.SG đã đóng các mỏ khai thác cát trên địa bàn hơn 1 năm qua, hàng chục tàu hút cát vẫn ngày đêm ngang nhiên quần thảo băm nát vùng biển H.Cần Giờ.Báo Tuổi Trẻ kể: Phần lớn tài sản tham nhũng bị tẩu tán, không thể thu hồi.Tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán, không kiểm soát và thu hồi được. Năm 2016, tỉ lệ thu hồi chỉ đạt 38,3%....Ủy ban Tư pháp nhận thấy, năm 2017 số người đã kê khai tài sản, thu nhập là rất lớn (1.113.422 người), nhưng chỉ xác minh đối với 78 người (giảm 81,4% so với năm 2016), kết quả xác minh chỉ phát hiện 5 trường hợp vi phạm....Lòng từ bi vô lượng, báo SGGP kể về: Nồi cháo miễn phí.Cứ tầm 6 giờ sáng chủ nhật, trên vỉa hè đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TPSG), phía trước Viện Tim TPSG và Bệnh viện Nhân dân 115, lại thấy có những người phụ nữ với vẻ đôn hậu ngồi trên chiếc ô tô tải nhỏ, bên 2 nồi cháo thịt bằm to đùng bốc khói nghi ngút.Họ múc những vá cháo đầy ắp, thơm lừng và còn nóng hổi vào tô để ân cần trao cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện hay người nghèo mưu sinh trên đường phố...Hạt điều thê thảm. Báo Người Lao Động kể: Thời tiết xấu, sản lượng điều giảm 50%....Tổng sản lượng điều thô niên vụ 2017 chỉ bằng 50% so với năm 2016, chất lượng giảm do dịch bệnh và thời tiết xấu. Tuy nhiên, giá mua điều thô năm 2017 đạt kỷ lục, khoảng 50.000 đồng/kg hạt khô nhập kho, trong khi giá bình quân của năm 2016 là 38.000 đồng/kg.Báo Pháp Luật kể: Nhập nhằng nhiều khoản thu đầu năm học....Mặc dù ở huyện nghèo ngoại thành nhưng phụ huynh tại Trường Mầm non Họa Mi (Nhà Bè) phải đóng nhiều khoản tiền khá cao để con theo học mô hình trường tiên tiến. Cụ thể, các bé ở lớp mầm và chồi mỗi tháng phải đóng gần 3 triệu đồng tiền học. Trong đó, ngoài các khoản thu theo quy định khoảng 1,4 triệu đồng, mỗi em phải đóng thêm 1.496.000 đồng/tháng cho lớp tiên tiến.Bản tin TTXVN ghi nhận: Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 5% so với tháng 9.Đây cũng là tháng thứ 7 tính từ đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 1 triệu lượt người/tháng.So với cùng kỳ năm 2016, khách du lịch đến Việt Nam trong tháng 10 tăng 24,7%, trong đó khách đến từ châu Á tăng 29,4%, từ châu Âu tăng 8,3%, từ châu Mỹ tăng 8%, từ châu Đại Dương tăng 20,7%, từ châu Phi tăng 23,6%.Như vậy, trong 10 tháng của năm 2017, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 10,47 triệu lượt, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2016.Thương hiệut hua rồi. Báó Lao Động ghi nhận “Từ vụ Khaisilk: Cần có chiến lược “giải cứu” hàng Việt”......Không chỉ tơ tằm, mà các lĩnh vực khác như lúa gạo, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ… của chúng ta đều có xu hướng chững lại, chậm phát triển và kém sức cạnh tranh, không chỉ với nước lớn Trung Quốc, mà còn thua cả Campuchia, Thái Lan…Nhìn ra thị trường, hàng Trung Quốc, Thái Lan tràn ngập ở phân khúc bình dân và hạng trung, còn ở phân khúc cao cấp, thì đó là sân chơi riêng của các thương hiệu ngoại nhập. Chỉ riêng về lĩnh vực sản xuất phương tiện giao thông, thì từ xe đạp, xe đạp điện, xe máy, cho đến ô tô, thương hiệu Việt đều không có trong suy nghĩ người Việt.Rủ nhau đi bộ... Báo Hà Nội Mới kể: Vừa qua, tại thành phố Sài Gòn, FedEx Express, trực thuộc Tập đoàn FedEx đã hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ đến trường bằng việc phát động chương trình đi bộ an toàn cùng FedEx năm 2018....Phát động lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2009, chương trình đi bộ an toàn của tổ chức An toàn trẻ em có mục tiêu thúc đẩy và cải thiện hành vi của người sử dụng đường bộ tại Việt Nam. Kể từ khi phát động, chương trình đã tiếp cận được 241.215 học sinh từ 288 trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.