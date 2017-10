TRIỂN LÃM HỘI HỌA MÙA THU TẠI PORTLAND, OREGON



Trong một chuyến đi đầy thích thú vì lần đầu tiên một số Họa Sĩ Nam Cali hợp cùng các họa sĩ vùng Portland và New Mexico tham gia một cuộc triển lãm hội họa với chủ đề “Sắc Thu” tại Thánh Đường Cơ Đốc, tọa lạc tại 7604 SE Clinton St., Portland, Oregon 972016 do Mục Sư Ngô Duy Cường đồng thời cũng là Họa Sĩ đứng ra tổ chức trong hai ngày Oct.14.2017 và Oct.15.2017. Các họa sĩ Nam Cali gồm Lam Thủy, Chính Mung, Ái Lan, Trương Đình Uyên, Lương Trường Thọ, Bảo Trâm. Một họa sĩ đến từ New Mexico là Jacklyn Vy Trần. Các họa sĩ tại vùng Portland, Oregon gồm Hải Chí, Hoàng Kym, Duy Cường.

Phòng triển lãm nằm trong khuôn viên của Thánh Đường Cơ Đốc. Các tác phẩm của 10 họa sĩ được trưng bày trang trọng và lịch sự. Khi bước vào phòng tranh, người xem có thể cảm nhận ngay được chủ đề của cuộc triển lãm qua những màu sắc của mùa thu, qua sự thể hiện lối vẽ với nhiều thể loại khác nhau như tả thực, trừu tượng, tranh lụa, tranh mixed media…









Trước buổi triển lãm chính thức, Mục Sư/Họa Sĩ Duy Cường có tổ chức, điều phối và điều khiển cuộc mạn đàm với các họa sĩ. Đây là một nét mới lạ đối với các cuộc triển lãm hội họa của người Việt Nam trên đất Hoa Kỳ. Mục đích là để cho người thưởng lãm hội họa có dịp tiếp xúc trực tiếp với các họa sĩ. Người họa sĩ trong buổi mạn đàm này nói lên ý nghĩa và phương cách thực hiện tác phẩm của mình (được chiếu lên màn hình lớn), để đến ngày chính thức, khách thưởng lãm có thể một phần nào hiểu được khi đối diện với tác phẩm thực sự.

Theo bước chân của khách thưởng lãm, xin lần lượt điểm qua các tác phẩm:

Khởi đầu là tác phẩm sơn dầu “Ánh Sáng Thu” của nữ họa sĩ Bảo Trâm, một tác phẩm với sắc màu vàng rực rỡ của mùa thu, ánh sáng bừng nở sau những lá thu cuối mùa.

Bên cạnh đó là tác phẩm sơn dầu của nữ họa sĩ Ái Lan với tựa đề “Mẹ Đất Bao Dung”, hãy nghe Ái Lan diễn tả qua nét cọ bằng bàn tay của mẹ hứng lấy chiếc lá thu đang rụng rơi như một tâm sự… Lòng mẹ bao giờ cũng mở rộng vòng tay đón chờ với tình thương không bờ bến.

Tiếp theo là tác phẩm của họa sĩ Trương Đình Uyên “Mùa Cuối Thu” được thực hiện bằng màu acrylic với sắc màu hòa quyện xanh tím vàng chuyển tới một chiếc lá thu bé nhỏ… “hình ảnh chiếc lá thu đem vào tranh như một biểu tượng của tâm hồn nghệ sĩ… chiếc lá tuy nhỏ bé, hanh hao trong nắng gió, nhưng mang trong mình tất cả tín hiệu của mùa đất trời đang đi… tâm hồn nghệ sĩ mẫn cảm trước đời sống, là chứng nhân trước mọi đổi thay của lịch sử”.







Họa sĩ Hoàng Kym với tác phẩm “Trăng Thu” diễn tả người con gái ngồi giữa đêm thu qua bóng trăng lung linh rọi chiếu mặt hồ với lòng buồn man mác. Bức thứ hai tựa đề “Hương Thu” với những người thiếu nữ mặc áo tứ thân hàn huyên trong gió thu. Cả hai tác phẩm được thực hiện bằng màu acrylic trên canvas.

Họa sĩ Lam Thủy đến với mọi người bằng tác phẩm “Màu Áo Thu”, một tác phẩm bằng tranh lụa truyền thống mà đến nay hầu như đã vắng bóng. Họa sĩ diễn tả một người con gái với chiếc áo dài Việt Nam đang dạo chơi trong vườn thu, tà áo và làn tóc vờn bay theo những chiếc lá, màu sắc mượt mà, cho ta cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát. Tác phẩm thứ hai là một bức tranh lụa “Bay Đi Cánh Chim Nhỏ” được thể hiện trên hai layers, tạo nên không gian 3 chiều, một phương cách thể hiện mới lạ, kết hợp giữa tranh lụa cổ truyền với kỹ thuật hiện đại ngày nay, để giới thiệu đến người thưởng lãm. Ngoài 2 tác phẩm tranh lụa trên, họa sĩ Lam Thủy còn trưng bày thêm 3 tác phẩm nhỏ: “Dây Bầu” , “Làng Tôi’ và bức sơn dầu “Rừng Thu”.

Hai tác phẩm của Mục Sư/Họa Sĩ Duy Cường, bức sơn dầu “Má Thu”, chân dung người Mẹ với dòng tâm sự của tác giả: “Bao nhiêu xuân xanh ban tặng hết cho các con, giờ chỉ còn lá sắc thu nhưng tuyệt đẹp và ấn tượng sâu sắc”. Và bức thứ hai cũng với thể loại sơn dầu “Thu Hồng”, đó là đóa hồng còn sót lại đuổi theo làn gió đan quyện vào tiết thu.

Kế đến là tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Hải Chí, “Thu Chia Xa” diễn tả đôi bạn già dắt tay nhau đi chậm chạp trong khu rừng mùa thu, họ nhìn, những chiếc lá vàng rơi, mặt đất đầy lá rừng. Mùa thu đẹp nhưng khi nhìn những chiếc lá vàng ta thấy một nỗi buồn man mác của sự chia xa. Âu đó cũng là định luật của tạo hóa. Mọi vật đều trở về cội nguồn.

Họa sĩ Vy Trần với hai tác phẩm, “Cánh Hạc Ngàn Thu”, họa sĩ cho biết theo người Nhật Bản, cánh hạc tượng trưng cho niềm tin và hy vọng. Bức thứ hai mang tên “Vọng Thu”, diễn tả “một dòng sông mang tên Rio Grande tại Albuquerque, Nơi đây tôi đã nhìn thấy sự dẫy chết và đồng thời cũng cho tôi thấy sự sinh tồn của vũ trụ và thiên nhiên”.

Bên cạnh đó là 2 tác phẩm của họa sĩ Chính Mung, được thực hiện bằng thể loại mixed media (tranh tổng hợp) với sơn dầu. Bức “Trăng Thu Tỉnh Giấc” là bức nói về thu, nhưng là thu của đêm trăng huyền hoặc, nàng Trăng chợt tỉnh giấc, tỏa một vầng sáng tràn xuống núi từng, màu ánh sáng lung linh như trong một giấc mơ, màu của hạnh phúc. Nàng Trăng như muốn dâng tới mọi người trên thế gian một đêm thu hy vọng. Hy vọng của yên bình và hạnh phúc. Bức thứ hai là bức “Hoàng Hôn”.

Họa sĩ Lương Trường Thọ, họa sĩ của phái trừu tượng, bức “Sắc Thu Trên Phố Cũ” diễn tả một hoài niệm về quê nhà trên cao nguyên Dalat. Hồi ức quá khứ torng những cụm rừng lá vàng Mùa Thu với những căn nhà cổ… với những cô học trò áo trắng trên lá vàng ngập đường đi. Ngoài ra họa sĩ còn trưng bày thêm 4 tác phẩm nhỏ với tựa đề Sắc Thu 1, 2, 3 và 4. Mô tả cảnh rừng núi mùa Thu.

Ngoài ra có sự tăng cường 2 bức tranh của họa sĩ địa phương Portland: Lê Văn Hưởng.







Cuộc triển lãm chỉ kéo dài có 2 ngày, nhưng đã gây được tiếng vang và thành công tốt đẹp. Sự thành công đó được thể hiện qua một số tác phẩm đã bán được cho khách thưởng lãm:

- “Ánh Sáng Thu” của họa sĩ Bảo Trâm

- “Mẹ Đất Bao Dung” của họa sĩ Ái Lan.

- “Thu Hồng” của họa sĩ Duy Cường

- “ Rừng Thu” của họa sĩ Lam Thủy.

- “Vọng Thu” của họa sĩ Vy Trần.

“Sắc Thu” cuộc triển lãm hội họa mang nhiều ý nghĩa của mùa Thu, đã ở trong mùa Thu với những rừng cây phong đang dần đổi màu, lá vàng cũng đã rơi nhiều trên vỉa hè. Một kỷ niệm khó quên trong đời người. Mong có dịp được trở lại Portland với những con người Portland hiền hòa, hiếu khách.

Họa Sĩ Chính Mung