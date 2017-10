60% Nữ Tỉ Phú Tự Lập Thế Giới Là Người Hoa

BEIJING - Hurun Report 2017 cho biết 49 phụ nữ Hoa có tên trong danh sách tỉ phú tự lập của thế giới, chiếm 63%.Phúc trình tựa đề Hurun Richest Women in China 2017 công bố hôm Thứ Năm xác nhận phụ nữ Hoa vuợt lên trên để chiếm 5 điểm sáng về tài sản giữa hàng ngũ tỉ phú tự làm nên sự nghiệp. Hurun cũng cho thấy tốc độ phát triển tài sản của nữ đại doanh gia tại Hoa Lục là nhanh chưa từng thấy.50 phụ nữ giàu nhất tại nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới làm chủ tài sản trung bình 23.1 tỉ yuan (bằng 3.48 tỉ MK) cộng chung bằng 1200 tỉ yuan, tăng 60% so với năm 2016.Thang điểm tỉ phú mới là 10 tỉ yuan, tăng gấp 9 lần so với đúng 1 thập niên trưóc.Bà Yang Huiyan 36 tuổi, làm chủ 56% cổ phần vốn tại Country Garden Holdings tiếp tục là phụ nữ giàu nhất nước, với tổng số tài sản trị giá 160 tỉ yuan.34 trong số 50 phụ nữ giàu nhất là tự lập, theo Hurun.