Thời TT Trump: Học Sinh Tăng Lo Sợ, Kỳ Thị Sắc Tộc...

LOS ANGELES -- Một bản khảo sát phổ biến bởi Học Viện Dân Chủ, Giáo Dục và Tiếp Cận (Institute for Democracy, Education and Access) của UCLA cho thấy rằng quyết định chính sách và ngôn ngữ chính trị của Tổng Thống Trump đã tràn vào các lớp học tại các trường trung học Hoa Kỳ trong nhiều cách, đã gây ra căng thẳng, chia rẽ và xích mích giữa các học sinh.Bản khảo sát phổ biến hôm Thứ Năm 26/10/2017 là đúc kết cuôc thăm dò thực hiện trong tháng 5/2017, lấy phản hồi từ 1,535 giáo viên tại 333 trường trung học công lập khắp Hoa Kỳ.Hơn 50% giáo viên nói rằng có thấy tăng vọt học sinh cảm thấy “mức độ cao về căng thẳng và lo ngại” trong những tháng đầu tiên Trump nhậm chức Tổng Thống.Khoảng 10% người trả lời bản khảo sát là giáo viên tại tiểu bang California, theo lời John Rogers, Giám đốc Học viện IDEA tại Đaị học UCLA.Mặc dù California là tiểu bang bầu tràn ngập cho bà Hillary Clinton của Dân Chủ trong tháng 11/2016, Rogers nói không dị biệt nhiều về thông kê về kinh nghiệp các giáo viên California so sánh với phần còn laị Hoa Kỳ.Hơn 20% giáo viên toàn quốc Hoa Kỳ nói có sự chia rẽ phân cực cao trong khuônv iên trường, và có sự thô lỗ xuất hiện nhiều hơn trong lớp học.Hơn 27% nói có mức tăng lượng học sinh nói những lời miệt thị nhắm vào sắc dân thiểu số và người LGBT (đồng tính, lưỡng tính...) trong các buổi thảo luận trong lớp.