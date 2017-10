Trà Sữa Đài Loan Ồ Ạt Như Nấm Lấn Át Cà Phê Nội Địa

‘Phố trà sữa' trên đường Ngô Đức Kế, Q.1 Sài Gòn.Vài năm gần đây, dù Việt Nam là nước xuất cảng cà phê hàng đầu thế giới nhưng tại thị trường nội địa đã có nhiều thương hiệu cà phê đóng cửa – ngược lại, những cửa hàng trà sữa, một thức uống đến từ Đài Loan, lại ồ ạt xuất hiện như nấm gặp mưa, theo Thanh Niên (TNO).Chỉ tính từ đầu năm đến nay, một loạt thương hiệu cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước đã và đang dần biến mất, như: hệ thống cửa hàng cà phê The Kafe (của VN, từng gọi được số vốn lên tới 5.5 triệu USD từ nước ngoài), chuỗi cà phê NYDC (Singapore), Illy - một thương hiệu nổi tiếng thế giới, The Coffee Inn (Ý), Saigon Cafe (VN), Bene (Hàn Quốc)... Trước đó, chuỗi Gloria Jean’s Coffees (Úc) sau 10 năm có mặt tại VN cũng chính thức nói lời giã từ. Và những thương hiệu còn tồn tại thì quy mô cũng đã thu hẹp hơn.Theo TNO, tất nhiên thị trường sẽ được “điền vào chỗ trống” bởi các tên tuổi cà phê mới, nhưng tất cả đều mờ nhạt trước cơn lốc trà sữa đã và đang “làm mưa làm gió”.Từ trang mạng mua bán Lozi, TNO ghi nhận có đến 53% người được hỏi uống trà sữa ít nhất 1 lần/tuần. Tại Sài Gòn, từ đầu năm tới nay, mỗi tháng trung bình có 8 quán trà sữa khai trương. Tại các “phố trà sữa”, như tại các đường Ngô Đức Kế (Q.1), Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) hay đường Sư Vạn Hạnh (Q.10), quán trà sữa san sát nhau và thường xuyên có đông khách xếp hàng.TNO dẫn báo cáo từ Euromonitor, cho thấy thị trường trà sữa VN có giá trị 282 triệu USD vào năm 2016 và tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm. Phần lớn thị phần nằm trong tay các thương hiệu trà sữa Đài Loan, đứng đầu là Ding Tea với hơn 100 cửa hàng, Toco Toco - 60 cửa hàng, Gong Cha, Mr. Good Tea, Goky khoảng 20 cửa hàng mỗi hiệu, … Còn thương hiệu trà sữa VN thì vẫn rất khiêm tốn. Mới đây, thương hiệu cà phê nổi tiếng VN The Coffee House đã gia nhập thị trường nóng hổi này qua nhượng quyền từ Ten Ren, một hãng trà sữa Đài Loan. Trước đó, đi tiên phong trong số một vài thương hiệu đơn lẻ, chuỗi Phúc Long Coffee đã phát triển được trên 20 cửa hàng.