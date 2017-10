Tâm Tình Thầy Trò: Tiệc Lễ Tạ Ơn Và Bầu Ban Đại Diện

Thanh Trúc vừa nhận được thư của thầy Vũ Hoàng gửi thông báo về việc tham dự tiệc Lễ Tạ Ơn và bầu lại Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ tại Nam California. Xin gửi tới quý thầy cô và mong quí vị tham dự đầy đủ.BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CALIFORNIATHE ASSOCIATION OF THE VIETNAMESE LANGUAGE & CULTURE SCHOOLSOF SOUTHERN CALIFORNIA (TAVIET-LCS)8295 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA 92683P.O.BOX 10160 -Điện thoại: (714) 799-0321E-mail: info@taviet.org - Website: www.taviet.orgWestminster ngày 7 tháng 10, năm 2017THƯ MỜI THAM DỰ TIỆC LỄ TẠ ƠN VÀ BẦU LẠI BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CALI.Kính thưa quý thầy cô.Trân trọng kính mời quý thầy cô bớt chút thì giờ đến tham dự buổi tiệc Lễ Tạ Ơn năm nay, 2017 tại địa điểm: VĂN PHÒNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN, 8295 WESTMINSTER BLVD SUITE 270, WESTMINSTER, CA 92683NGÀY GIỜ: Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 11, năm 2017 lúc 11 giờ trưa. Năm nay cũng là năm mãn nhiệm kỳ 2 năm của 6 trong số 13 thầy cô trong Hội Đồng Quản Trị. Để tránh mất thì giờ của thầy cô các trường, nhân dịp có sự tham dự đông đủ của các trường Việt Ngữ quanh vùng. Nhân cơ hội nầy, chúng tôi xin được tổ chức luôn cuộc bầu cử trong cùng ngày mừng Lễ Tạ Ơn và được chia ra làm 2 phần như sau:PHẦN I – KÍNH MỜI QUAN KHÁCH VÀ THÂN HỮU; TẤT CẢ THẦY CÔ CÁC TRƯỜNG, (2 THẦY CÔ ĐẠI DIỆN CHO MỖI TRƯỜNG); TẤT CẢ THẦY CÔ GIẢNG VIÊN, CÁC THẦY CÔ GIÚP KHOÁ TNSP VÀ CÁC SINH HOẠT KHÁC CỦA BDD,VÀ THÂN HỮU CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC TẠ ƠN DO BĐD KHOẢN ĐÃI, ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ DỊP CÁM ƠN TỪNG QUÝ VỊ TRONG BỮA TIỆC NẦY.PHẦN II - BẦU LẠI 6 THẦY CÔ MÃN NHIỆM VÀO CUỐI THÁNG 12 LÀ: CÔ TRẦN THỊ SỬ, CÔ LUYỆN THUỴ VY, THẦY PHẠM QUỐC ĐỊNH, THẦY VĂN TƯỜNG, THẦY NGÔ THIỆN ĐỨC VÀ THẦY VŨ HOÀNG.Nếu quan khách, thầy cô giảng viên muốn ở lại cùng chứng kiến cuộc bầu cử 6 thầy cô mới, thì thật là một vinh dự cho ban tổ chức, vì đó là món quà tinh thần rất lớn, mà quý vị dành cho 6 thầy cô mới sẽ bước vào gánh vác công việc chung của BĐD.Chúng tôi kính mời quý vị Hiệu Trưởng/Trung Tâm Trưởng dành chút thì giờ tham dự, hoặc đề cử người thay thế. Thầy cô nên ghi danh qua trường của mình để chúng tôi biết chính xác số người/trường tham dự. Sự hy sinh thì giờ của quý thầy cô nói lên lòng quan tâm đến việc duy trì, liên kết các trường lại với nhau, để hổ trợ cho nhau và đồng lòng, bền chí trong công việc bảo tồn và phát huy Văn Hoá Việt trên quê hương thứ hai nầy.Quý thầy cô ở xa nhận được thư nầy coi như là sự thông báo để biết những sinh hoạt của BĐD, nếu thầy cô nào có dịp về trong ngày nầy và muốn tham dự thì chúng tôi rất hân hoan đón tiếp.Xin vui lòng hồi báo số người tham dự qua địa chỉ email info@taviet.org, hoặc qua email: chieu_anh_nguyen@yahoo.com, hoặc georgehvu@gmail.com.Trân trọngTL Chủ Tịch HDQTVũ Hoàng714 881 9294