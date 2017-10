Làm Sao Không Phiền Lòng Nhau?

Mọi sự rồi cũng qua đi.

Như hoa như lá rụng rơi về nguồn.

Như mây nước cũng nhẹ tuôn,

Như ta cũng phải nhẹ buông qua cầu.

Vậy xin hãy mỉm cười để đời vơi bớt khổ, thêm vui. Dĩ nhiên, khi nào rảnh thì chúng ta nên đi tu dưỡng hay du ngoạn nhiều nhiều thêm chút nữa. (Hãy xem hình ảnh phía dưới).





Sen bút xin tặng người. Một vị Phật tương lai.

A Lotus for You. A Buddha To Be.