Nhật Vận Động Mỹ, Ấn, Úc Liên Kết Kềm TQ Ở Biển Đông

TOKYO - Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 Tháng 7 vừa qua, Thủ Tướng Shinzo Abe cho hiểu Nhật muốn tham gia kế hoạch phát triển “Một Đường, Một Đai – OBOR” do Trung Cộng xuớng xuất.Đó là dấu hiệu quan ngại về sự bỏ lỡ cơ hội lãnh thầu các dự án hạ tầng cơ sở bạc tỉ MK khi “đuờng tơ lụa” vuơn nhánh tại đông nam Á, Trung Á, Trung Đông nếu không tham gia.Nay phe bảo thủ lại thấy rằng hợp tác chặt chẽ với Trung Cộng là tự thu mình – ngoại trưởng Taro Kono vừa tuyên bố: sẽ đề nghị phương án thay thế khi TT Trump ghé đến Nhật trong chuyến công du Tháng 11.Mục tiêu của Tokyo là liên kết với Mỹ, Ấn, Australia cùng kềm chế Beijing.Bộ Tứ sẽ khuyến khích tự do mậu dịch, hợp tác quốc phòng, an ninh khắp Biển Đông qua Ấn Độ Dương tới bờ đông châu Phi.Trong viễn kiến của ngoại trưởng Kono, Bộ Tứ sẽ mở rộng để Anh và Pháp tham gia.Trong cuộc phỏng vấn của Nikkei hôm Thứ Tư, ngoại trưởng Nhật nói rõ “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà Nhật phải thi triển ngoại giao bằng cách phác họa 1 bản đồ chiến luợc lớn – tự do hàng hải mở rộng đem lại phúc lợi cho mọi người, kể cả Trung Quốc”.Với kế hoạch này, Tokyo không giấu ý định xây dựng sự đoàn kết với các nước mạnh và yếu để đối đầu sự xâm lấn của Beijing.Biển Đông đã bị Trung Cộng quân sự hoá và nay có vẻ là không bao giờ binh lính của họ rời các đảo lấn chiếm và đảo nhân tạo. Tokyo sợ Beijing còn làm thế tại nơi khác trong vùng.Giáo sư Garren Mulloy là chuyên gia tại Daito Bunka University (Tokyo) tin rằng Ấn Độ và Australia sẽ thấy là hợp lý để tham gia liên minh Bộ Tứ bởi khuynh hướng xâm lấn của Beijing cũng đe dọa an ninh của họ.Trung Cộng hiện là bạn hàng lớn nhất của Australia, nhưng OBOR có giá trị hạn chế với Australia, nên liên kết với Mỹ, Nhật, Ấn là bước hợp lý hơn.