Tập Cận Bình: Tiếp Tục Củng Cố Đối Tác Chiến Lược Với Nga

TOKYO - Sau vụ 1 phát thanh viên bị đâm ở cổ, báo Novaya Gazeta cung cấp vũ khí không sát thuơng cho phóng viên để phòng thân. Toà báo sẽ chịu chi phí mua vũ khí và huấn luyện kỹ thuật tự vệ, theo loan báo của chủ biên Dmitry Muratov trên làn sóng điện của Ekho Moskvy. Đài này và báo Novaya là 2 cơ sở truyền thông đầu đàn của đối lập. Ông Muratov xác nhận “Tôi cho võ trang Phòng tin tức – tôi sẽ cung cấp các phương tiện an ninh khác không tiện nói ra”. Chủ viên báo Novaya nói sẽ mua vũ khí gây chấn thuơng đuợc biết là súng hơi bắn đạn cao su. Ông lên án chính quyền Moscow không bảo vệ nhà báo. Tại Điện Kremlin, phát ngôn viên Dmitry Peskov loan báo: nhà chức trách không định tăng cuờng an ninh bảo vệ phóng viên – theo ông Peskov, ai cũng có thể là nạn nhân của người điên. Ông Peskov nói thêm: phóng viên đuợc tự do trong việc phòng thân miễn là không phạm luật.