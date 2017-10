Bắc Hàn: Sẵn Sàng Hy Sinh Hàng Triệu Dân Để Đánh Mỹ; Bộ Trưởng Mattis Thị Sát Tại Khu Phi Quân Sự Nam Bắc Hàn

SEOUL - Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đến thị sát khu phi chiến phân cách nam-bắc Hàn tại vĩ tuyên 38 hôm Thứ Sáu.Ông lên án chế độ quấy rối Pyongyang tiếp tục đe dọa vùng và thế giới bằng vũ khí nguyên tử.Hôm Thứ Tư, TT Trump ám chỉ ông sẽ đến khu phi chiến này nhân chuyến công du 12 ngày trong tháng tới – ông tuyên bố “Tôi không nên nói ra – mọi người sẽ thấy ngạc nhiên.”Liên quan đến tình hình Bắc Hàn một bản tin khách cho biết rằng tâm lý và văn hoá là lợi thế khi Bắc Hàn đối đầu Hoa Kỳ trong chiến tranh nguyên tử – dân và lính bị tuyên truyền nhồi sọ, không sợ khó khăn như khi chiến tranh bùng nổ.Viên chức Bắc Hàn báo trước: Hoa Kỳ có thể bị tiêu diệt nhưng Bắc Hàn tồn sinh, dù mất hàng triệu sinh mạng.Cư dân New York xưng tên Evan Osnos kể lại phát biểu lạnh người của viên chức Pyongyang, rằng: Bắc Hàn đã trải qua đại chiến 1950-1953, đại họa đói thập niên 1990 giết 3.5 triệu người, có thể vuợt qua 1 lần nữa.Ngoài ra, du khách Nicolas Kristof viết bài về chuyến đi Bắc Hàn đăng báo New York Times kể lại lời 1 nhà giáo xác nhận: Bắc Hàn không ngần ngại tru diệt Hoa Kỳ và thắng. Các bích chương, biểu ngữ mang cùng nội dung. Nhưng, dân thường không cảm thấy tương tự.Theo Kristof, người Hàn trung bình có thể tin hay không tin tuyên truyền, nhưng cuộc sống của họ bị xoay chuyển bằng chính trị và ý hệ, mà Hoa Kỳ không thể so sánh.Hơn nữa, phần lớn hạ tầng cơ sở tại Bắc Hàn có công sự hay hầm tránh bom.Lần sau cùng lãnh thổ Hoa Kỳ bị tấn công là năm 1941 tại Pearl Harbor (Hawaii).