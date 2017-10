Mỹ: Trừng Phạt 7 Cán Bộ, 3 Cơ Sở Bắc Hàn Vi Phạm Nhân Quyền

WASHINGTON - Bộ trưởng ngân khố Steven Mnuchin loan báo: Hoa Kỳ trừng phạt 7 viên chức và 3 cơ sở Bắc Hàn vì các lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng gồm cưỡng cách lao động và săn đuổi nguời tị nạn.Ông Mnuchin nhấn mạnh: đó là những xâm phạm trắng trợn. Theo lời bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ, các cơ sở liên quan với kế hoạch thu ngoại tệ bằng lao động cưỡng bách cũng là đối tượng trừng phạt trong đợt này.Thông cáo báo chí của Bộ ngân khố chỉ danh cụ thể: giám đốc và phó giám đốc của Bộ chỉ huy an ninh quân sự, thứ trưởng công an và bộ truởng lao động của chế độ Kim Jong-un.Hoa Kỳ tố cáo binh lính Bắc Hàn làm việc của mật vụ, trừng phạt mọi trường hợp bất đồng chính kiến, hoạt động vuợt biên giới để săn đuổi người đào tị.2 viên chức ngoại giao, gồm 1 viên chức nhiệm sở Vietnam, can dự chương trình cữơng bách hồi hương người Hàn vuợt biên.Pyongyang đưa người lao động đi làm thuê tại Trung Đông để thu ngoại tệ cần thiết cho các chương trình phi đạn và bom nguyên tử. Chính quyền Kim Jong-un chối cãi mọi tố giác về xâm phạn nhân quyền.