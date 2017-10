Mật Báo 25 Phút Trước Khi Kennedy Bị Ám Sát; Trump Giữ Bí Mật Nhiều Hồ Sơ Vụ Kennedy

WASHINGTON - 1 phần tài liệu mật gồm các thông tin chi tiết về vụ ám sát TT Kennedy đã được “văn khố quốc gia – NA” công bố.Thời hạn 25 năm là ngày Thứ Năm 26-10 này, nhưng TT Trump chưa đuợc giao toàn bộ hồ sơ, tuy 1 số tài liệu đã đuợc phổ biến.Ông Trump tuyên bố chiều Thứ Năm: không có chọn lựa nào khác là chấp nhận các quan ngại của cộng đồng tình báo, gồm FBI và CIA, để hoãn, theo tuờng thuật của thông tấn AP. Ông đuợc yêu cầu không giải mật hoàn toàn hồ sơ JFK trong ít nhất 6 tháng tới.Hơn 2800 tài liệu đuợc chấp thuận cho công chúng tiếp cận bằng cách tìm kiếm trên trang mạng National Archives.Vụ ám sát TT Kennedy đưa tới nhiều giả thuyết trong nhiều năm – nhiều người tin rằng thủ phạm không là Lee Harvey Oswald. Người khác tin rằng cuộc điều tra đã bị các cơ quan tình báo ngăn trở bằng cách bưng bít có phối hợp.Nhà báo nhắc lại: năm 1992, TT Bush Lớn ra lệnh chuyển mọi tài liệu còn lại cho National Archives bằng luật gọi là JFK Assassination Records Collection Act, dự kiến cho công bố hết sau 25 năm.Hôm 21, TT Trump dùng twitter báo tin sẽ phổ biến số tài liệu này.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC tiếng Việt hôm 27 tháng 10 cho biết thêm một số thông tin lấy ra từ phần được công bố của hồ sơ mật.Bản tin BBC viết rằng, “Một điện tín từ Anh của CIA nói phóng viên một tờ báo địa phương ở nước Anh, tờ Cambridge News, đã nhận được một cú điện thoại nặc danh nói chuẩn bị có "tin lớn" (some big news) bên Mỹ trước khi xảy ra vụ ám sát.“Đúng 25 phút sau đó, ông Kennedy bị bắn chết ở Dallas, Texas.“Bốn ngày sau vụ ám sát, văn bản ngày 26/11/1963 của Giám đốc FBI gửi cho Giám đốc Bộ phận phản gián của CIA James Angleton viết:“"Một điện tín từ bộ phận CIA tại London cho hay một phóng viên Anh làm việc cho tờ Cambridge News, vào đúng ngày 22/11/1963, đã nhận được cú điện thoại nặc danh nói cần báo cho Sứ quán Mỹ là sắp có "tin lớn" (big news). Theo tính toán của Tình báo Anh, MI-5, thì chỉ 25 phút sau, ông Kennedy bị hạ sát. Phóng viên này là người có uy tín và nói ông chưa bao giờ nhận được điện thoại kiểu như vậy."“Một bản khác của ghi nhớ này được Viện Lưu trữ Quốc gia tại Hoa Kỳ công bố hồi tháng Bảy năm nay nhưng không ai chú ý đưa tin.“Tuy thế, cũng có các bản ghi nhớ khác nói có người ở Mỹ "nghe được ai đó đặt cược" rằng tổng thống Kennedy sẽ bị giết trong vòng 3 tuần.“Ông bị bắn chết 10 ngày sau khi lời nói đó được ghi nhận.”Ngoài ra, liên quan đến cái chết của cố TT Ngô Đình Diệm, bản tin BBC cũng trích thông tin cho biết rằng, “Các báo Mỹ hôm 27/10/2017 nhắc lại rằng "nhà lãnh đạo độc đoán của Nam Việt Nam bị bắt và hạ sát năm 1963 trong vụ đảo chính do Hoa Kỳ hỗ trợ".“Còn theo trang CNN, nội dụng lời của cựu Giám đốc Richard Helms lại nói ông nghĩ rằng "Tổng thống Richard Nixon từng tin là CIA đứng đằng sau vụ giết Tổng thống Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm, người bị giết trong vụ đảo chính có liên quan đến CIA".”Cũng liên quan đến hồ sơ mật về TT Kennedy, trang mạng WikiLeaks đề nghị bán tài liệu JFK chưa công bố với giá 100,000 MK.Ngày 26-10 là đáo hạn để giải mật gần 2900 tài liệu mật còn lại, và cộng đồng tình báo ngăn cản vì sợ ảnh hưởng với an ninh quốc gia. WikiLeaks khuyến khích người nào tiếp cận tài liệu mật trao đổi với tổ chức để phô bày các sai lầm của chính quyền trong việc thi hành nghĩa vụ quản trị, phạm luật và làm việc hiệu quả.Theo các tài liệu mới, FBI theo dõi nghi can Oswald từ nhiều tuần trước ngày hành động – theo số tài liệu này, Moscow sợ vụ ám sát TT Kennedy có thể khiến phe cực hữu tại Hoa Kỳ mở chiến tranh toàn diện.