Quận Cam: Khởi Công Xây Nghĩa Trang Quân Đội Hoa Kỳ

Trong buổi khởi công xây dựng.Santa Ana, CA (Ngày 27 tháng 10) – Tại thành phố Irvine hôm Thứ Sáu 27/10/2017, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa đã có mặt tại buổi khởi công xây dựng nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ đầu tiên tại quận Cam.Là một thành viên của Uỷ ban Cựu Chến Binh Quốc Hội Hoa Kỳ, ông đã có một quá trình đấu tranh cho quyền lợi của các cựu quân nhân. Biết rằng các cựu quân nhân Hoa Kỳ sẽ có nơi an nghỉ tại quận Cam, ông đã bày tỏ sự vui mừng và có lời phát biểu như sau:"Tôi rất vui mừng vì cuối cùng, các cựu chiến binh của chúng ta sẽ có một nơi an nghỉ tại Quận Cam. Tổng số cựu chiến binh tại quận Cam đứng thứ tư trên toàn tiểu bang California. Sau quãng thời gian phục vụ trong quân đội, 130000 cựu chiến binh tại quận Cam xứng đáng được một nơi an nghỉ gần gũi hơn với cộng đồng và gia đình của họ. Nghĩa trang này sẽ dành cho các quân nhân đã hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ một nơi an nghỉ trang nghiêm tại đây."Sau khi có lời phát biểu, DBLB Lou Correa đã trao biên bản họp Quốc Hội cho các thành viên ủng hộ cho dự án nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ: Dân Biểu Tiểu Bang Sharon Quirk-Silva, hội đồng thành phố Irvine, Five Point, và chủ tịch Quỹ Hội Veterans Memorial Park của Quận Cam.