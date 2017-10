Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California Tổ chức Hội Ngộ Liên Khóa 2017 “Quê Hương và Nỗi Nhớ”

Trong hội ngộ Liên Khóa Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Rose Center 14140 All American Way, Westminster, CA 92683 vào lúc 5:00 chiều Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California đã tổ chức thành công Hội Ngộ Liên Khóa 2017 với chủ đề “Quê Hương và Nỗi Nhớ” hơn 500 các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và gia đình về từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt trong số có cựu sinh viên Tiền Sĩ Cao Toàn, Khóa 1 năm nay 90 tuổi vẫn còn đang đi dạy học.Quan khách có qúy vị dân cử, đại diện dân cử, địa phương, quận hạt, tiểu bang, Liên Bang, qúy thân hữu, các cơ quan truyền thông.Trước khi vào chương trình hội ngộ chính thức, có buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Đài Tưổng Niêm 30-4-75.Điều hợp chương trình do các MC.Nguyễn Phú Hùng, Phạm Đức Thạnh, Ngô Ngọc Vinh và Ngọc Đan Thanh.Tiếp theo, nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ông Nguyễn Phú Hùng phụ trách.Sau đó Phạm Đức Thạnh, thành viên Ban tổ chức lên giới thiệu thành phần tham dự.Ông Trần Bạch Thu, Chủ Tịch Ban Chấp Hành, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy quan khách cùng tất cả đồng môn thân hữu đã bỏ thời gian qúy báu về tham dự ngày hội ngộ liên khóa 2017.Sau đó là lời phát biểu của Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, là một hậu duệ, ông đã ca ngợi và biết ơn những hy sinh của qúy bậc Cha, Ông để cho các thế hệ kế tiếp có được ngày hôm nay.Tiếp theo ông Phạm Đức Thạnh mời cá nhân xuất sắc trong việc tổ chức Hội Ngộ Liên Khóa 2017 lên sân khấu, trong lúc nầy ông Trần Bạch Thu đọc lời vinh danh và trao bằng tưởng lục để ghi nhận những đóng góp cho ngày hội ngộ cũng như cho hội.Sau đó ông Trần Bạch Thu Trưởng ban tổ chức hội ngộ liên khóa 2017 trao cờ luân lưu tổ chức hội ngộ liên khoá kỳ 4 cho ông Phan Tạ, Chủ Tịch và ông Ngô Văn Đượm Tổng Thư Ký Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Úc Châu để chuẩn bị cho cuộc họp mặt kỳ 4 tại Úc Châu.Trong dịp Hội Ngộ Liên Khóa 2017 Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh đã công bố một bản Tuyên Cáo Chung do ông Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đọc,Bản tuyên cáo gồm có 3 điểm như sau:1- Đại gia đình cựu sinh viên quốc gia hành chánh vẫn luôn đề cao tình đồng môn và phát triển tinh thần tương thân tương ái, bảo vệ danh dự của người Cựu Sinh Viện Quốc Gia Hành Chánh; mãi mãi là công bộc phục vụ quốc gia dân tộc; quyết bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc trong lòng nền văn hóa của từng quốc gia nơi mình cư ngụ.2- Tập thể Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh luôn sát cánh với đồng bào trong và ngoài nước, chống lại nhà cầm quyền Hà Nội hiện nay, là công cụ bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam ; chống lại cái gọi là hiến pháp 2013; cực lực lên án lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bán nước và làm tay sai cho Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của nhân dân Việt Nam.3- Kêu gọi thế giới thông qua tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức xã hội dân sự khắp nơi, vận động tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát, để toàn dân Việt Nam có thực quyền bầu lên một chính quyền của dân, do dân và vì dân: một chính quyền tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người như Hiến Chương Về Nhân Quyền của tổ chức Liên Hiệp Quốc đã minh thị.Buổi dạ tiệc bắt đầu với một chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ: Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Phạm Hà, Bùi Thiện, Vũ Anh, Đoan Nguyên, Đăng Lan, Mỹ Lan cùng một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu qua những những phần trình diễn: Đơn ca, hợp ca, hoạt cảnh với những bản nhạc phù hợp với chủ đề “Quê Hương Và Nỗi Nhớ” như “Con Đường Vui” do ban hợp ca Quốc Gia Hành Chánh trình diễn, Liên khúc “Lối Về Xóm Nhỏ” “Chiều Làng Em” “Chiều Trên Phá Tam Giang”, “Còn Chút Gì Để Nhớ”, “Tình Thư Của Lính”,.. .Kết thúc chương trình văn nghệ với bản “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về” của Ca Sĩ Nguyệt Ánh.Ban tổ chức cho biết Hội Ngộ Liên Khóa Quốc Gia Hành Chánh lần Thứ Nhất được tổ chức tại Tiểu Bang Texas, Lần Thứ Hai tại Tiểu Bang Florida, Lần Thứ Ba Tiểu Bang California và Lần Thứ Tư sẽ được tổ chức tại Úc Châu.