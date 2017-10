Phó Chủ Tịch Phụ Trách Phát Triển Lượng Khách Hàng Thăng Chức Trưởng Phòng Tiếp Thị Tại Pechanga Resort & Casino

Bill Anderson – Tân Trưởng Phòng Tiếp Thị tại Pechanga Resort & Casino.Cơ sở nghỉ ngơi/đánh bài lớn nhất California, Pechanga Resort & Casino, vừa bổ nhiệm Bill Anderson vào chức vụ Trưởng Phòng Tiếp Thị (Chief Marketing Officer). Ông Anderson sẽ mang trọng trách trông coi mọi phần sở tiếp thị cùng việc phát triển lượng khách hàng. Bây giờ, ông sẽ trông coi một tổng số nhân viên 165 người.Bill Anderson là một viên chức lão làng 27 tuổi nghề trong kỹ nghệ sòng bài với hơn 21 năm kinh nghiệm Phó chủ Tịch/Giám Đốc trong hoạt động tiếp thị sòng bài. Ông bắt đầu làm việc tại Pechanga vào năm 2011 trong vai trò giám đốc phát triển lượng khách hàng và đã nhanh chóng thăng tiến, vì dưới sự lãnh đạo của ông, lượng khách hàng VIP và thị trường Á Châu đã phát triển vượt trội. Một mặt, ông Anderson đã gia tăng lớn lao mức độ thỏa nguyện của các thành viên trong đội ngũ do mình trông coi, và một mặt, ông đã dẫn đạo ngành phát triển lượng khách hàng đón nhận những thành quả phục vụ khách hàng tốt đẹp như chưa bao giờ từng thấy. Ông Anderson đã từng giữ nhiều chức vụ trong ngành kỹ nghệ sòng bài, phần lớn là trong cấp bực lãnh đạo, tại một số những cơ sở tên tuổi nhất ở khắp nơi trong nước.“Khả năng đã được chứng tỏ của Bill trong việc mang phát triển một viễn kiến mới còn trong giai đoạn chỉ là một khái niệm, thành một kế hoạch và rồi biến thành sự thực, sẽ giúp Pechanga tiếp tục lịch sử luôn cải tiến và đầy thành công mà chúng tôi luôn hãnh diện,” Tổng Giám Đốc Lee Torres đã nói. “Chúng tôi vô cùng hứng khởi với đường hướng Bill đang dẫn đắt ngành tiếp thị kết hợp mới này và cũng rất nôn nóng trông chờ kết quả biến hóa của ngành này khi mà công cuộc nới rộng cơ sở lớn lao của chúng tôi sắp đi đến hoàn tất.”Pechanga hiện đang thực hiện một công cuộc nới rộng cơ sở lớn lao, trù hoạch sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Công trình nới rộng trị giá $285 triệu này bao gồm việc gia tăng thêm 568 phòng và suite, một diện tích 70,000 sq ft tức hơn 6,500 mét vuông cho sinh hoạt, một khu spa & salon sang trọng hai tầng, một quần thể hồ tắm với phong thái của khu resort rộng 4 ½ 'acre', và hai nhà hàng mới. Pechanga vừa mới ăn mừng việc khai trương khu đậu xe mới tinh với 2400 chỗ đậu xe, 44 trạm nạp điện cho xe hơi chạy điện và 3 trạm Tesla Supercharger, đánh dấu việc hoàn tất giai đoạn đầu của công cuộc nới rộng. Đến mùa thu này, khu đậu xe East Parking Garage mới sẽ được hoàn tất thêm thiết kế sản xuất ra một khối năng lượng mặt trời đủ cung cấp cho 100 ngôi nhà, cùng với một lề đường 'di chuyển' dẫn đến lối vào Casino. Với những tính năng cùng tiện nghi mới và nâng cao này, hoạt động tiếp thị đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho việc thành công của cơ sở. Điều này củng cố vị thế mới của ông Anderson trong vai trò người lãnh đạo ngành tiếp thị.Bill Anderson tốt nghiệp Đại Học Nevada, với một cấp bằng ngành quản trị kinh doanh và với một chuyên ngành khác trong ngành quản trị sòng bài. Ông Anderson thích chơi 'golf', làm vườn, coi đội 'soccer' Arsenal, cũng như nuôi vịt và chim cút.Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 3,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài....o..VP OF PLAYER DEVELOPMENT PROMOTED TOCHIEF MARKETING OFFICER AT PECHANGA RESORT & CASINOBill Anderson – New Chief Marketing Officer at Pechanga Resort & CasinoCalifornia’s largest resort/casino, Pechanga Resort & Casino, has just named Bill Anderson its chief marketing officer. Bill will be responsible for overseeing all marketing divisions and player development. He will now oversee a total of 165 team members.Bill Anderson is a 27-year casino veteran with over 21 years of VP/Director experience in casino marketing. He started working at Pechanga in 2011 as the director of player development and has quickly worked his way up due to the outstanding growth of VIP and Asian market guests brought in under his leadership. He also tremendously increased the satisfaction of his team internally as well as led the player development division to receive the best customer service results they’ve ever seen. Bill has held several casino positions, predominantly in leadership, with some of the most prestigious properties across the country.“Bill’s proven ability to take a vision from the concept stage and develop it into a plan and reality will help Pechanga to continue our proud history of innovation and success,” said General Manager Lee Torres. “We are excited with the direction Bill is taking this new combined marketing division and can’t wait to see how these divisions will evolve as our resort expansion nears completion.”Pechanga is currently under a $285 million resort expansion set to open at the end of this year. It includes the addition of 568 rooms and suites, 70,000 additional square feet of event space, a luxury, two-story spa and salon, a 4 ½ -acre resort pool complex, and two new restaurants. Pechanga recently celebrated the grand opening of the brand new 2,400-space parking garage featuring 44 electric vehicle charging stations and three Tesla Superchargers, marking the completion of the first phase of the expansion. Enough solar to power 100 homes along with a moving sidewalk to the casino entrance will be added to the new East Parking Garage this fall. With the new and enhanced features and amenities, marketing will be crucial to the resort/casino’s success, reinforcing Bill’s new position as the leader of the marketing division.Bill graduated from the University of Nevada, with a degree in business management and a second major in casino management. His hobbies include golfing, gardening, watching Arsenal soccer, and raising ducks and quail.About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experience anywhere in the United States. Rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 3,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 517 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.