Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California Kỷ Niệm 66 Năm Thành Lập Trường Bộ Binh Thủ Đức

Trong lễ kỷ niệm 66 năm thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức.Westminter (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017, Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam Cali tổ chức Lễ Kỷ Niệm 60 Năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức với chủ đề: “Tình Đồng Đội và Màu Cờ Sắc Áo”. Hơn 500 quan khách, qúy Niên Trưởng, qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội cựu Quân binh chủng, Hậu Duệ, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, một số các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông tham dự buổi lễ.Quan khách (theo lời giới thiệu của Ban tổ chức) có: ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Diệp Miên Trường, Phó Thị Trưởng và Nghị Viên Kimberly Hồ; Ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, LS. Dina Nguyễn, Giám Đốc Thủy Cục, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, hiện là Cố Vấn Pháp Luật Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California, ông Ngải Vinh, nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Nguyễn Văn Lực, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, …Qúy Niên Trưởng có: cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, Khóa 1,Nguyễn Văn Nghiêm, K1, Nguyễn Ánh Nhựt, K1, Trần Ngọc Thống, K1, Dương Văn Lý, K1, Hồ Sĩ Khải, K3, Nguyễn Vĩnh Đạt, K3, Võ Ngọc Kim, K4, Lê Bá Khiếu, K4, Phan Khắc Nhượng, K4, Trịnh Văn Hữu, K5, Trần Văn Thông, K5, Phạm Văn Quang, K5, Cổ Tấn Tinh Châu, K5, Vũ Trọng Mục, K5, Phan Văn Be, K5…..Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do Trưởng Ban Tổ Chức SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, phụ trách toán Quốc Quân Kỳ do SVSQ Nguyễn Chi, phụ trách toán nghi thức truy điệu do SVSQ Ngô Thế Phú.Điều hợp chương trình văn nghệ do MC, hậu duệ Thúy Hằng và Ngô Thế Phú.Ban nhạc The Moon Flower.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm để tưởng nhớ các Anh hùng Liệt nữ đã có công dựng nước, giữ nước, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh vì tổ quốc Việt Nam, cùng đồng bào đã thiệt mạng trên khắp các nẻo đường trên rừng sâu, biển cả vì hai chữ tự do.Tiếp theo Ban tổ chức mời Niên trưởng Nguyễn Bảo Trị, Niên Trưởng, cựu Hội Trưởng Nguyễn Huy Hiền, Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu lên trước khán đài làm nghi thức đặt quốc kỳ tưởng niệm. Trong giây phút thật cảm động với tiếng kèn truy niệm, mọi người cùng lắng nghe lời văn tế do Ca Sĩ Hồng Trúc diễn đọc, trong đo có đoạn: “Vận nước nổi trôi, trời sầu đất thảm- Anh hùng mạt vận, thế sự loạn ly - Bá tánh phân kỳ, cơ đồ nghiêng ngửa - Sa trường rực lửa, chiến sĩ trận vong.Hồn tử sĩ, nương theo mây gió - Trung Nghĩa Đài khói tỏa trầm hương- Chiêu hồn nay lập đàn tràng - Hiển linh xin hãy tìm đàng về đây...Sau đó, CSVSQ Nguyễn Ngọc Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu cựu SVSQTB Thủ Đức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy quan khách, qúy niên trưởng cùng các hội đoàn thân hữu tham dự. Ông tiếp: “Sau cuộc bể dâu tàn khốc, nơi chiền địa chia nhau từng giọt máu, đối diện với sinh tử, tử sinh để chúng ta còn có được ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên những đồng môn không may mắn như chúng ta...”Huấn Thị của cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, mở đầu ông cảm ơn Cố Nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Để không phụ lòng Bà, Ông kêu gọi chúng ta nên đóng góp kẻ ít, người nhiều để giúp anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Ông cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập quân trường và cuối cùng ông nói: “Chúng ta hy vọng một ngày rất gần chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm trường của chúng ta ở Thủ Đức trên đồi Tăng Nhơn Phú.”Sau lời Huấn Thị của Niên Trưởng, Ban tổ chức mời các Đại Huynh Trưởng từ khóa 1 đến khóa 5 lên sân khấu để Ban tổ chức tặng qùa lưu niệm, mỗi đại huynh trưởng được các chị trong ban tổ chức quàng một chiếc khăn có thêu quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa.Buổi tiệc bắt đầu, cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên thay mặt Ban tổ chức cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy quan khách, qúy niên trưởng, qúy hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông và đồng môn thân hữu, cảm ơn Ban nhạc, anh chị em nghệ sĩ, cảm ơn Anh Hoàng Thông và phu nhân chủ nhà hàng Paracel Seafood Restaurant.Sau đó ông giới thiệu MC Thúy Hằng cùng SVSQ Ngô Thế Phú lên điều hợp chương trình văn nghệ để chào mừng 66 năm ngày thành lập Quân Trường Thủ Đức.Theo thông lệ cứ mỗi lần Hội Ái Hữu cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California họp mặt đều cho phát hành bản tin, trong bản tin kỳ nầy đã ghi lại những hình ảnh, những tin tức sinh hoạt thật đầy đủ.Qúy chiến hữu muốn có bản tin xin liên lạc về: (714) 842-1244, (714) 722-5369, (714) 306-9151 hoặc Email: thu.nguyen12@yahoo.comChương trình kết thúc vào lúc 12 giờ Pm cùng ngày.