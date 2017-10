Buổi tiếp tân MS NguyễnCông Chính và phu nhânTrần thị Hồng ở BPSOS





TS Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc BPSOS đã tổ chức một buổi tiếp tân trong vòng thân hữu để đón chào Mục Sư Nguyễn Công Chính cùng phu nhân là Bà Trần Thị Hồng. Họ đến thủ đô Hoa Kỳ trong tuần lễ 23-25 tháng 10 để lên tiếng cho các cộng đồng tôn giáo đang bị đàn áp nặng nề ở Việt Nam. Buổi tiếp tân sẽ bắt đầu lúc 6:30pm chiều Thứ Tư 25 tháng 10 tại Trụ sở trung ương của BPSOS: 6066 Leesburg Pike, Falls Church, VA 22041.

Hiện diện có khoảng sáu, bảy mươi người tham dự, trong đó có Bà Minh Nguyêt, đại diện cho Ông Đinh Hùng Cường , CT CĐ HTD (đang ở xa) và hầu hết các thân hào nhân sĩ trong vùng HTĐ, MD&VA. Mở đầu TS Thắng có vài lời cảm ơn đồng huơng đã đến tham dự buổi tiếp tân này. Ông tóm tắt ba ngày MS Chính và phu nhân là Bà Trần Thị Hồng đã và sẽ đi vận động. Truớc hết là Ủy Hội HK về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, là nơi tranh đấu rất nhiều, đòi tự do cho MS Chính và vận động cho MS Chính cùng gia đình qua đây. Cũng có cuộc tường trình tại Quốc Hội và buổi chiều có vào Bộ Ngoại Giao để tiếp xúc trong hai buổi họp liên tiếp, trình bày những đề nghị với phái đoàn của Tổng Thống Trump trước khi phái đoàn đến VN vào Tháng 11 để dự hội nghị APEC cũng như thăm viếng VN. Ngày hôm sau sẽ có một cuộc họp hàng năm ở Quốc Hội bởi Bàn Tròn Đa Tông Giáo HK và BPSOS là thành viên . MS Chính và Bà Hồng đã vận động, lên tiếng rất mạnh mẽ . Họ sẽ đến đó để gặp một số nhân vật đã từng đi VN . Ngày hôm sau trao giải thưởng cho DB Chris. Smith ở Quốc Hội, sẽ có sự giới thiệu MS Chính và Chị Hồng ở tại Quốc Hội HK . Buổi chiều sẽ đi tiếp xúc với một tổ chức Quốc Tế tranh đấu cho những nguời theo Thiên Chúa Giáo bị đàn áp , trước đây họ cũng yểm trợ cho Ms Chính và Chị Hồng . Đó là nội dung ba ngày đi vận động liên tục ở HK .



TS Thắng nói tiếp, ông sẽ trình bày nhu cầu về đời sống của của những tù nhân lương tâm ở VN và Chúng ta có thể làm gì để yểm trợ cho MS Chính Chị Hồng và năm người con .

Kế đến Ms Nguyễn Công Chính nói lời tạ ơn quý ông bà anh chị em, cô bác đã có lòng cầu nguyện và lên tiếng cho gia đình ông trong lúc bị đàn áp trong nước và những tù nhân lương tâm bị bắt bớ vì chính trị, đặc biệt là vấn đề Tôn Giáo ở VN. MS Chính cũng cảm ơn T SThắng, Anh Nguyễn Quốc Tuấn cùng nhiều người thuộc BPSOS đã theo dõi và đưa ra những thông tin mà gia đình ông bị đàn áp và có đầy đủ hồ sơ chứng cứ thông tin và vận động tới Bộ Ngoại Giao HK, và nhiều Dân biểu đã lên tiếng trong đó có CĐ Người Việt Nam , Hoa Kỳ và các nước , các cơ quan truyền thông báo chí.

Vợ chồng ông chỉ biết cầu nguyện xin Thiên Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị và điều ông mong muốn là chúng ta tiếp tục công cuộc đấu tranh này trong mọi phương tiện, mọi hình thức , đem tiếng nói bằng mọi hành động, để chúng ta lên tiếng một cách mạnh mẽ và đấu tranh đòi quyền Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Dân Tộc. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến những tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị. Những người đang ở trong tù VN, đau đớn từng ngày. Bản thân ông là nguời ở trong tù sáu năm, bốn tháng , ông biết sự ngược đãi, đau đớn tra tấn hằng ngày , thức ăn độc hại như thế nào , đối diện với cái chết như thế nào và nhìn thấy anh em bạn tù bị đau đớn . Những nơi hoang vắng thì không thể cấp cứu kịp , có nhiều người đã chết, chết mà thân nhân không được lấy xác đem về để gia đình an tán, an ủi. VC giữ cái xác chết, chôn trong trại giam, đến ba năm sau mới được đem về. Nghĩa là họ giữ xác chết trong tù, chứ không phải chỉ giữ người sống trong tù. Cho nên có thể nói là một chế độ quá độc ác.

Vợ con của những gnười tù ở ngoài bị đánh đập, bị nguợc đãi, bị sỉ nhục. Những nguời dân oan bị mất đất, mất nhà phải đi trên đường phố kêu gào, không được ai giúp đỡ. Những THương Phế Binh VNCH phải lê lết đi xin ăn. Con em những thế hệ cha anh là VNCH phải đi bán vé số và không được học hành. Những người thượng ở vùng Cao nguyên thì bị đàn áp tôn giáo, đất đay bị tịch thu , quân đội đến chiếm giữ và đẩy họ vô đuờng cùng , không có gì để sống , tính mạng bị đe dọa nên họ phải chạy qua tỵ nạnở Thái Lan hay Cam bô Chia để giữ mạng sống ... và cái sự đùm bọc sẻ chia, thuơng xót là ở Cộng Đồng người Việt hải ngoại. Vì là người Việt Nam thì mình phải yêu thương, giúp đỡ người Việt, có thể đóng góp một chút gì đó để giúp cho những nguời tỵ nạn, mình là nguời tỵ nạn thì mình hiểu người tỵ nạn hơn "Một miếng khi đói bằng gói khi no" . Mình phải hành động, thể hiện tấm lòng gíup cho ngưoòi thượng ở Thái Lan có cơ hội đến nơi tự do và sinh sống trong mức độ an toàn có thể . Nếu những người thượng không được giúp đỡ thức ăn, thức uống họ sẽ làm điều phi pháp thì Cảnh Sát Thái Lan sẽ bắt, bắt một ngưòi thì bắt ra nhiều nguời và số người thượng đó bị trục xuất về nước thì họ sẽ bị tù với mức án từ năm năm đến hai mươi năm...



Trong chuyến vận động này MSChính và phu nhân đã nói lên vấn đề Tôn giáo, Nhân quyền ở VN bị đàn áp như thế nào . Đó là chính sách hai mặt của CSVN, vừa Tôn giáo vận, vừa văn h óa vận, họ làm mọi cách để che đậy tội ác của họ đã vi phạm suốt 42 năm qua. Quốc tế cũng dễ bị nhầm lẫn, vì CS cũng phô diễn về Tự do Tôn Giáo , những nhóm tôn giáo nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có những tổ chức tôn giáo không được công nhận thì bị đàn áp, cho nên chúng ta phải làm sáng tỏ điều này để cho thấy được thủ đoạn đàn áp ,chính sách hai mặt của CS. Chính Phủ HK cần đặt VN vào danh sách CPC để hạn chế vấn đề đàn áp tôn giáo và NHân quyền ở VN. Chúng ta muốn người dân được huởng tự do, những giá trị Nhân quyền mà con nguời cần phải có.



Kế đề Bà Trần Thị Hồng kể lại những sự tra tấn dã man mà bà phải chịu đựng trong suốt thời gian chồng bị ở tù. Những lúc đi thăm nuôi chồng, có lần khoảng tám giờ tối xe đò bị chận lại, bà và hai con bị công an lôi ra khỏi xe lột hết quần áo ba mẹ con ra khám xét. Đây không phải là truờng hợp đặc biệt mà biết bao người phụ nữ VN khác có chồng ở tù phải chịu đựng, Có người chồng bị 18 năm tù, phải nuôi năm con, đã bị công an hiếp có mang thai. Bà Hồng kễ lại những trận đòn dã man liên tục xảy ra nhất là khi bà được Ủy BanTôn Giao Thế Giới đến nhà, gặp bà để tìm hiểu về tình trạng bà bị đánh đập tàn nhẫn. Có lúc không chịu đựng nổi sự đau đớn thể xác, bà đã tuyệt thực đến kiệt sức để phản đối sự đàn áp quá dã man của CS...



Được biết, năm 2010, Mục Sư Chính bị xử án tù 11 năm với cáo buộc mơ hồ là “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” chỉ vì Ông đã giúp đỡ cho các người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành và tranh đấu cho quyền Tự do Tôn giáo của họ. Trong tù, Ông thường bị ngược đãi và tra tấn. Tháng 4 năm ngoái, Bà Hồng gặp phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ , bà kêu cứu cho chồng. Liền sau đó Bà bị công an Gia Lai tra khảo ròng rã 2 tháng và nhiều lần bị tra tấn. Nhờ sự yểm trợ của nhiều đồng hương ở hải ngoại , đã vận động thành công để đòi tự do cho MS Chính. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Ông và gia đình đã đến định cư ở HK.



Sau thời gian lo thủ tục xin tị nạn, khám sức khoẻ, nhập học cho các con… Mục Sư Chính và Bà Hồng nay tiếp tục công cuộc tranh đấu cho quyền Tự do Tôn giáo của đồng bào ở Việt Nam. Mục tiêu chính yếu sẽ là vận động Hành Pháp áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Hoa Kỳ lên các giới chức chính quyền Việt Nam đang đàn áp các tôn giáo một cách nghiêm trọng. Bà Hồng cũng sẽ lên tiếng cho Ông Nguyễn Bắc Truyển, tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo vừa bị bắt cóc ở Sài Gòn và đưa ra giam giữ ở Hà Nội. Năm ngoái, chính Ông Truyển đã thực hiện hồ sơ tố cáo việc công an Tỉnh Gia Lai sử dụng tra tấn đối với Bà Hồng.



Trong dịp này TSThắng nhắc lại chương trình kết nghĩa, giữa nhóm ở hải ngoại vàn hóm trong nước để ủng hộ tinh thần, vậtchất và giúp đỡ chuyển ra ngoài những hình ảnh, tin tức đàn áp tôn giáo, nhân quyền ở VN. Một số người đuợc vinh danh như Bà Lê Tồng Mộng Hoa, bà Ngô thị Hiền, Cô Trang Khanh, Đức, chị Thiên Thơ...đã âm thầm đóng góp vật chất lẫn hỗ trợ tinh thần cho tù nhân lương tâm ở VN. Theo sau là tiệc nhẹ, mọi nguời thân mật thăm hỏi trò chuyện với MSChính và phu nhân Bà Trần thị Hồng. Chưong trình buổi tiếp tân được chấm dứt lúc 8:30 tối cùng ngày.

