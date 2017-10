Nghĩa Sinh Phước Tuy kỷ niệm 48 năm công tác xã hội - giúp đỡ người nghèo khó, già cả, neo đơn ở vùng sâu, vùng xa







Nhân ngày sinh nhật 10/10/2017, kỷ nhiệm 48 năm công tác xã hội của Phương Đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy (NSPT), trên 60 anh chị em Nghĩa Sinh và thân hữu đã từ Ban Mê Thuật, Phước Tuy, Phan Thiết, Sài Gòn và các nơi khác đã về tham dự trại họp bạn Đà Lạt. Chương trình 3 ngày trại gồm có họp mặt thân hữu, học hỏi chuyên môn, tham quan thắng cảnh, lửa trại kết thân và liên hoan kỷ niệm 48 năm công tác xã hội của NSPT.

1. Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy

Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, đến nay đã được 48 năm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, NSPT vẫn nhất tâm thực hiện những lời tuyên hứa lúc gia nhập Nghĩa Sinh cách nay gần nửa thế kỷ. Ba lời tuyến hứa Nghĩa Sinh là:

1.1 Cải thiện bản thân;

1.2 Giúp ích tha nhân; và

1.3 Tự luyện lãnh đạo bản thân (thông qua các sinh hoạt tập thể và các công tác xã hội, giáo dục, thiện nghĩa).

Thành lập năm 1963, Tổ chức Nghĩa Sinh chú tâm vào sứ vụ nhân đạo, nhân bản, nhân văn với 2 ưu tiên là Công tác Xã hội và Công tác Giáo dục.

2. Công tác Xã hội Nghĩa Sinh

2.1 Mục đích: Công tác Xã hội được các Phương đoàn Nghĩa Sinh thực hiện nhằm mục đích giúp đỡ những người nghèo khó, già yếu, neo đơn có cơ hội khôi phục các chức năng xã hội của mình và tạo điều kiện giúp họ tăng cường năng lực cá nhân của mình để thăng tiến, thành công và hãnh diện về bản thân mình trong xã hội.

2.2 Chức năng: Công tác Xã hội có 4 chức năng căn bản: (1) Chức năng Chữa tri; (2) Chức năng Phục hồi; (3) Chức năng Phát triển; và (4) Chức năng Phòng ngừa được coi như là chức năng quan trọng nhất.

2.3 Châm ngôn: Châm ngôn căn bản nhất của tiến trình Công tác Xã hội là “GIÚP NGƯỜI ĐỂ NGƯỜI TỰ GIÚP” – được diễn dịch từ Anh ngữ, “HELP PEOPLE HELP THEMSELVES.” Nghĩa là làm công tác xã hội để giúp một cá nhân thoát ly khỏi tình trạng lệ thuộc (dependence) để tiến tới tình trạng tự lập (independence) và cảm thấy tự tin để hợp tác làm việc chung với những người khác (interdependence).

3. Công tác Giáo dục Nghĩa Sinh

Công công tác Giáo dục là một trong hai ưu tiên hoạt động của Nghĩa Sinh - trong đó chương trình phát triển lãnh đạo (leadership development) được đặc biệt lưu tâm tổ chức kể từ năm 1963 đến nay (2017). Sứ vụ nầy dựa vào các triết lý giáo dục, trọng tâm đào tạo và châm ngôn giáo huấn sau đây.

3.1 Triết lý Giáo dục: Giáo dục nhân bản – lấy con người làm gốc, lấy sự sống làm căn bản, lấy nhân vị làm cơ sở sáng tạo và phát triển những khả năng đặc thù của mỗi cá nhân.

3.2 Trọng tâm Đào tạo: Phát triển lãnh đạo (leadership development) bao gồm (1) Kỹ năng Lãnh đạo (Leadership skills); (2) Kỹ năng làm việc Nhóm (Teamwork skills); (3) Kỹ năng vui Sống (Life-fulfilled skills); và (4) Kỹ năng Sáng tạo (Creativity skills).

3.3 Châm ngôn Giáo huấn: "GIÁO DỤC LÀ CHÌA KHÓA (MỞ CỬA) THÀNH CÔNG” là châm ngôn cho các chương trình giáo dục và đào tạo trong Tổ chức Nghĩa Sinh được diễn dịch từ Anh ngữ, “EDUCATION IS THE KEY TO SUCCESS.” Trong cuộc sống, mọi người đều cần chìa khóa – chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa xe. Công tác Giáo dục giúp mỗi người có cơ hội sở hữu được loại chìa khóa mình cần trong cuộc sống.

Với tinh thần tự giác, tự giải và tự giúp, Nghĩa Sinh đã liên tục thực hiện các công tác từ thiện nhân đạo - dù không nhận được sự tài trợ nào từ bên ngoài

