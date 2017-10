Công ty Best Buy cho biết đã tăng đầu tư vào cuộc chiên chống khí thải độc hại để cứu địa cầu, sẽ cắt giảm 60% lượng khí thải do công ty gây ra vào năm 2020, tức là tương đương việc đưa 32,000 xe hơi chạy xăng ra khỏi đường phố trong trọn 1 năm. Năm 2016, Best Buy tung ra đoàn xe Geekmobile bao gồm hơn 1,200 xe kiểu Toyota Prius c lưỡng năng (xăng/điện). Chỉ trong 1 năm, đoàn xe tiết kiệm hơn 140,000 gallons xăng.