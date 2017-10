Kenya: Biểu Tình Bạo Động Vì Tranh Chấp Bầu Cử, 1 Chết

NAIROBI - Ít nhất 1 nguời chết tại căn cứ địa của đối lập, hôm Thứ Năm – lãnh tụ đối lập gọi cuộc bầu cử TT là”đáng hổ thẹn” để hô hào tẩy chay cuộc bầu cử lại, nhưng kêu gọi tự chế, tránh bạo động.1 thiếu niên 17 hay 18 tuổi bị bắn, không cứu đuợc, ở Kisimu, khi bầu cử lại bắt đầu.Dân biểu tình đụng độ cảnh sát tại 5, 6 vùng đối lập, tại Nairobi, Mombasa và Kisumu, nơi người biểu tình đốt lửa, cấm đuòng, ném đá cảnh sát. Lực luợng an ninh bắn hơi cay, nổ súng chỉ thiên, nhưng không có ý đàn áp, theo xác nhận của tư lệnh cảnh sát quốc gia.Tỉ lệ cử tri đi bầu không cao, không bằng gần 80% như cuộc bầu cử Tháng 8 với kết quả bị tranh chấp.1 nhân viên bầu cử nhận xét: phòng phiếu không bận rộn. Tuy tất cả tên ứng viên đuợc niêm yết như trước, lãnh tụ đối lập Raila Odinga hô hào tẩy chay, yêu cầu tổ chức bầu cử theo luật tuyển cử cải tổ trong 90 ngày. 1 số cảm tình viên của ứng viên Kenyatta đi bầu với ý thức về bổn phận công dân. Ông Kenyatta tuyên bố với nhà báo: cần tách rời lòng trung thành bộ tộc với chính trị để cùng hướng tới mục tiêu chung về phát triển, tiến bộ, an ninh và dân chủ.Sau cuộc bầu cử Tháng 8, 37 người chết, đa số bị cảnh sát bắn – tuần qua, viên chức dẫn đầu ủy ban tuyển cử khẳng định không thể bảo đảm bầu cử tự do và công bằng vì sự can thiệp từ bên ngoài, và đe dọa bạo động chống lại các đồng nghiệp.Ngoài ra, bà Roselyn Akombe là 1 viên chức cao cấp tại ủy ban tuyển cử từ chức và đi New York tuyên bố “Ủy ban bị vây, không thể tổ chức bầu cử trung thực”.Chuyên gia Pat Thaker của Economist Intelligence Unit (London) nói: Kenya khó trở lại bình thường trước năm 2018, bất ổn trong môi trường chính trị tiếp diễn ít nhất đến hết năm với tiềm năng bạo động tương tự chu kỳ bầu cử 2007. Theo ông, ứng viên Kenyatta sẽ thắng vì không có người thách thức, đưa tới tình trạng bè phái dưói hình thức khác. Ông tiên đoán đối lập sẽ nộp nhiều đơn kiện tại toà.