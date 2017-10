Bão Lớn Sắp Tới Vùng Đông Bắc Đúng Ngày Siêu Bão Sandy

NEW YORK - Chủ nhật tuần này là kỷ niệm tròn 5 năm siêu bão Sandy chứng kiến mưa gió lớn tại vùng đông bắc Hoa Kỳ.Các hiện tượng khí hậu báo trước: trong đêm Chủ nhật rạng sáng Thứ Hai 1 trận bão lại xuất hiện. Điều có thể chắc là bão này không mạnh như Sandy.Trung tâm báo bão quốc gia (NHC-Miami) cho hay: sóng nhiệt đới bên ngoài bờ Đại Tây Dương có 40% khả năng biến thành bão nhiệt đới. NHC báo trước mưa lớn từ Florida đến Maine giữa ngày Thứ Bảy và Thứ Hai, theo CNN.Bão Sandy đã làm cho 43 người thiệt mạng tại Thành Phố New York, gồm 2 trẻ em tại Staten Island, và một bé gái 13 tuổi.“Cơ bản là, sau bão Sandy, Thành Phố New York đã thực sự xem đó là thách thức đê cải thiện nhà cửa vùng ven biển và đã làm được rất nhiều việc cho vùng này,” theo Jordan Levine, phát ngôn viên của tổ chức the New York League of Conservation Voters, nói với Gothamist.