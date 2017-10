Trump Tố: Obama Bán Nhiên Liệu Nguyên Tử Cho Nga Là Watergate

WASHINGTON - TT Trump tuyên bố với truyền thông hôm Thứ Tư: TT Obama ký chấp thuận cuộc thương luợng bán nhiên liệu nguyên tử có liên quan với 1 cơ sở Nga là tương tự vụ Watergate hạ bệ TT Nixon năm xưa.Ông Trump nói rõ “Tôi nghĩ rằng thương vụ bán uranium cho người Nga, và cách làm gian dối, với 1 số tiền lớn đuợc chuyển giao, có thể gọi là phiên bản Watergate mới”.Hôm Thứ Ba, 1 số dân biểu CH khởi động điều tra thương vụ uranium năm 2010, theo báo The Los Angeles Times.Vấn đề nảy sinh 1 phần từ thông tin của The Hill tuần qua xác nhận FBI đã thu đủ bằng chứng cụ thể về viên chức nguyên tử Nga dự phần hối lộ, đền ơn, tống tiền và rửa tiền trong âm mưu củng cố việc kinh doanh năng luợng nguyên tử của Vladimir Putin tại Hoa Kỳ – đó là kết luận dựa trên tài liệu chính phủ và các phỏng vấn.Vẫn bản tin The Hill cho biết: thay vì truy tố ngay năm 2010, Bộ tư pháp tiếp tục điều tra 4 năm, là thời kỳ chính quyền Obama làm 2 quyết định có lợi cho tham vọng mua bán nhiên liệu nguyên tử của Putin. 1 trong 2 quyết định này là bán 1 phần công ty Uranium One cho Rosatom, gián tiếp cho phép Nga kiểm soát trên 20% nguồn cung uranium của Hoa Kỳ.