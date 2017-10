Đầu 2019: VN Xóa Sổ Hộ Khẩu

HANOI -- Chính phủ Hà Nội đang suy tính hủy bỏ chế độ hộ khẩu, một phương thức quản lý nhân sự trong nước chặt chẽ, chỉ còn vài quốc gia cộng sản cuối cùng của thế giới áp dụng.Báo Thanh Niên ghi một thống kê từ PGS-TS Võ Trí Hảo cho biết, qua cuộc khảo sát do Ngân hàng Thế giới và Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN thực hiện tại 5 tỉnh, thành là Hà Nội, TP.SG, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông cách đây 2 năm, ghi nhận có hàng triệu người không có hộ khẩu thường trú ở nơi cư trú, trong đó tỷ lệ ở TP.SG theo khảo sát này lên tới 36% dân cư, còn tại Hà Nội là 18%. 70% người dân được khảo sát cho rằng, sổ hộ khẩu làm hạn chế quyền lợi, khiến họ không bình đẳng với người có hộ khẩu thường trú.Một bản tin khác của Thanh Niên hôm 26/10/2017 ghi nhận rằng 2 năm nữa sẽ xóa sổ hộ khẩu.Bản tin này viết:“Bộ Công an cho biết chậm nhất đến đầu năm 2019, công dân khi làm thủ tục hành chính sẽ không cần phải mang sổ hộ khẩu, giấy khai sinh..., mà chỉ cần cung cấp 3 thông tin chính: họ tên; mã số định danh cá nhân và chỗ ở, là sẽ được giải quyết.Sau nhiều lần trễ hẹn, đầu tháng 11 tới Bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là cơ sở dữ liệu quốc gia). Sau hội nghị sẽ tiến hành nhập dữ liệu thông tin của hơn 90 triệu công dân VN vào hệ thống công nghệ thông tin gồm 1 máy chủ tại Hà Nội, 1 máy chủ tại TP.HCM. Cùng với đó, một hệ thống đường truyền tốc độ cao, các thiết bị kỹ thuật... được trang bị tới 63 tỉnh/TP, 713 quận/huyện và 11.000 xã/phường/thị trấn...”Bản tin này ghi nhận là theo Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), lộ trình thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia tiến hành trong khoảng 2 năm, tức đến cuối năm 2018 hoặc chậm nhất đầu năm 2019 hoàn thành. Trong đó, việc thu thập thông tin về công dân không thể chờ đến khi có dữ liệu đầy đủ của thẻ căn cước công dân hay hộ tịch điện tử, mà sẽ thực hiện trước thông qua các nguồn như: tàng thư căn cước của Bộ Công an, cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp, bảo hiểm xã hội...Trong khi đó, bản tin VOV phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và được cho biết thử nghiệm đã làm từ 2 thập niên:“Năm 1997, Chính phủ Nauy đã giúp Việt Nam chạy thử nghiệm và chuyển giao công nghệ kỹ thuật đăng ký dân số và cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia tại 3 tỉnh: Hà Tây (cũ), Tây Ninh và Bình Thuận. Theo đó, mỗi người dân khi sinh ra đều được cấp 1 mã số định danh (ID number). Mã số định danh này sẽ gắn liền từ lúc sinh ra đến lúc trở về với cát bụi. Nó được thống nhất trong 1 cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và dùng chung. Nghĩa là tất cả các cơ quan quản lý đều có thể dùng cơ sở dữ liệu đó. Từ đó, mỗi cơ quan đều có thể xây dựng cơ sở dữ liệu riêng cho ngành mình.Nếu chúng ta quản lý được như vậy thì thật là tuyệt vời. Ví dụ như thuế, đăng ký xe, tội phạm,… đều có thể trích xuất dữ liệu từ đó, rất tiện lợi. Hiện nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện cách quản lý hiện đại này và chỉ giao cho duy nhất 1 cơ quan thực hiện. Ở Việt Nam thì quá nhiều ngành, nhiều cơ quan đều muốn quản lý, dẫn đến chồng chéo và không bao quát hết được. Ví dụ như thẻ căn cước công dân, Bộ Công an quản lý từ 14 tuổi trở lên. Vậy từ 14 tuổi trở xuống thì như thế nào?”