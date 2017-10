Trump-Tập-Putin: Sẽ Tới VN Dự Hội Nghị APEC Ở Đà Nẵng

WASHINGTON - 2 nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Cộng sắp tái ngộ tại hội nghị APEC Đà Nẵng.Lần trước, TT Trump tiếp đón lãnh tụ Tập Cận Bình tại cơ sở an dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hồi Tháng Tư.Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross cho biết: từ đó, 2 bên thường trao đổi thân mật qua điện thoại. Ông Ross đánh giá quan hệ giữa ông Trump và ông Tập là thuận thảo hơn giữa ông Obama và ông Tập.AFP dẫn lời viên chức Bạch Ốc cho biết TT Trump đã gọi điện thoại chúc mừng chủ tịch Tập sau khi ông Tập đuợc đại hội đảng CS cầm quyền tái cử chức lãnh đạo thuợng đỉnh.Theo lời bộ trưởng Ross, cuộc diện kiến sắp tới có thể báo hiệu quan hệ song phương tiếp tục tốt đẹp.Tại 1 ngọ tiệc do New York Economic Club tổ chức, ông Ross nói: chủ tịch Tập đã đuợc suy tôn ngang hàng đại lãnh tụ Mao, quyền thế lớn hơn, là dễ dàng hơn để thuơng luợng.Khi đề cập tới các vấn đề tài sản trí tuệ, ép chuyển giao kỹ thuật là quan trọng là thủ đoạn Beijing đang khai thac, bộ truởng Ross trả lời: cần có thời gian để giải quyết với Beijing.Thông tấn chính thức Xinhua viết: lãnh tụ Tập mong làm việc với nguyên thủ Hoa Kỳ về lộ đồ phát triển các quan hệ Mỹ-Hoa tương lai.Trong chương trình công du, TT Trump đến Vietnam ngày 10-11 để dự hội nghị APEC Đà Nẵng, và sau hội đàm với chủ tịch Trần Đại Quang tại Hà-nội.Một bản tin khác của thông tấn Tass của Nga hôm Thứ Năm cũng cho biết rằng TT Putin đã gọi điện thoại chúc mừng Chủ Tịch Tập Cận Bình đã được bầu lãnh đạo tối cao trong Đại Hội lần thứ 19 của Đảng CSTQ. Bản tin này cũng nói rằng hai ông Putin và Tập sẽ có cơ hội gặp nhau riêng tư tại Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây.