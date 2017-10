Mời Dự Ra Mắt 2 Sách Phật Học Đào Văn Bình và Nguyên Giác

Bìa 2 ấn phẩm Phật học sẽ ra mắt ngày 18/11/2017.WESTMINSTER (VB) -- Hai tác phẩm biên khảo vê Phật học của hai nhà nghiên cứu sẽ ra mắt vào ngày 18/11/2017 tại Chùa Bát Nhã, theo một thông cáo từ Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê, thay mặt Ban tô chức loan báo.Bản văn cho biết hai tác phẩm sẽ ra mắt là:-- “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống & Tâm Linh” - tác giả là Đào Văn Bình;-- “Thiền Tông Qua Bờ Kia” - tác giả là Nguyên Giác.Đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách là Tổng Vụ Pháp Chế thuộc Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.Buổi ra mắt sách sẽ thực hiện từ 2 giờ đến 6 giờ chiều Thứ Bảy 18/11/2017 tại trụ sở GHPGVNTNHK:Chùa Bát Nhã4717 West First Street,Santa Ana, CA 92703Tel: (714) 878-3739Buổi ra mắt sẽ có chương trình dự kiến như sau:- Tiếp đón quan khách- Nghi thức khai mạc- Chào mừng quan khách của Ban Tổ Chức: Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê- Đạo từ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí- Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu nói về “Nét Văn Hóa Phật Giáo Trong Hai Tác Phẩm”- Cư Sĩ Huỳnh Kim Quang giới thiệu sách “Thiền Tông Qua Bờ Kia”- Cư Sĩ Phan Tấn Hải giới thiệu sách “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống và Tâm Linh”- Cư Sĩ Tâm Diệu đại diện Ananda Viet Foundation nói về việc xuất bản hai cuốn sách- Cảm tạ của hai tác giả và trao đổi với quý quan khách- Thanh trai self served- Chương trình văn nghệ xen kẽ do nhạc sĩ Cao Minh Hưng (Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ) và nhạc sĩ Trần Chí Phúc thực hiện- Cảm tạ của Ban Tổ Chức.Được biết, hai tác giả Đào Văn Bình và Nguyên Giác đã có nhiều ấn phẩm trong nhiều năm qua.Nhà văn Đào Văn Bình sinh năm 1942 tại Hải Phòng. Năm 1954 theo gia đình di cư vào Nam. Năm 1955 quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Hải Tràng tại Chùa Phổ Quang, Sài Gòn, được HT ban cho pháp danh là Thiện Quả.Năm 1966 tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa, Đại Học Luật Khoa Sài Gòn.Năm 1968 tốt nghiệp Cao Học Hành Chánh, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.Phó Tỉnh Trưởng các Tỉnh Quảng Ngãi, Kiến Hoà.Sau 30/4/1975 bị giam cầm 9 năm qua các trại tù từ Nam ra Bắc.Được phóng thích Tháng 5, 1984 tại Trại Tù Xuân Lộc Z. 30 A.Tháng 10, 1984 vượt biển đến Mã Lai (Đảo Bidong.)Năm 1989 là một trong 9 thành viên sáng lập Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.Được bầu vào chức vụ Chủ Tịch BCH Tổng Hội Cựu TNCT/VN từ 1993 tới 2005.Đào Văn Bình đã sáng tác và ấn hành các tác phẩm trong nhiều thể loại: hồi ký, thơ, kịch, truyện dài, truyện ngắn, trường thiên sử thi...Tuyển tập “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống & Tâm Linh” là đỉnh cao tài hoa của ngôn ngữ Đào Văn Bình, khi tấm lòng nhân hậu của ông thê hiện qua nét bút thơ mộng, ghi lại ước mơ xây dựng một đất nước Việt Nam, hòa bình, từ bi và trí tuệ.Nhà văn Phan Tấn Hải đã nhận định về “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống & Tâm Linh” của Đào Văn Bình, trích:“Khi nhà văn Đào Văn Bình viết về Đạo Phật, những dòng chữ thoạt như rất đời thường của ông hiển lộ trên trang giấy đẹp như thơ. Khi viết về đất nước, ông đứng nhìn vượt qua những cột cờ của nhiều thế kỷ và nhiều chế độ để thấy một dòng chảy sinh động từ ải Nam quan tới mũi Cà Mau. Khi viết về cuộc sống, ông từ tốn nói về phước đức đi lễ chùa, xây nhà thương, mở cô nhi viện, và về tinh yêu hóa giải các đau đớn trong đời. Khi viết về tâm linh, ông làm cho độc giả thấy rõ pháp ấn vô thường hiển lộ trên dòng văn với hình ảnh tóc xanh chuyển sang tóc trắng, khi hoa nở úa tàn dần, và sẽ thấy cách Đào Văn Bình mời gọi tịnh hóa thân khẩu ý rất đơn giản nhưng cực kỳ vi diệu ở từng suy nghĩ, từng lời, từng hành động trong đời thường...”(ngưng trích)Trong khi đó, Cư sĩ Nguyên Giác thường được biết trong giới văn học nghệ thuật với bút hiệu Phan Tấn Hải, sinh ngày 22/2/1952 tại Sài Gòn, Việt Nam. Đang cư ngụ tại California, Hoa Kỳ.Học Pháp với quý Hòa Thượng: Thích Tịch Chiếu, Chùa Tây Tạng, Bình Dương; Thích Thiền Tâm, Đại Ninh, Lâm Đồng; Thích Tài Quang, Phú Nhuận, Sài Gòn.Nguyên Giác đã dịch, nghiên cứu, sáng tác nhiều sách, được chú ý là các sách: Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ, Thiền Tập, Ba Thiền Sư, Chú Giải Về Phowa, Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn, Cậu Bé Và Hoa Mai, Ở Một Nơi Gọi Là Việt Nam, Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters, Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Sy (1230-1291), Tran Nhan Tong (1258 – 1308): The King Who Founded A Zen School, The Zen Teachings of Master Duy Luc, Thiền Tập Trong Đời Thường.Tác phẩm ra mắt lần này của Nguyên Giác là Thiền Tông Qua Bờ Kia.Cư sĩ Tâm Diệu (nhà xuất bản Ananda Viet Foundation) giải thích về sách Thiền Tông Qua Bờ Kia của Nguyên Giác, trích:“Đây là một tuyển tập về các pháp hành Phật giáo với nhiều điểm giống nhau rất cơ bản giữa tất cả các trường phái, bộ phái, qua đó tác giả đã khảo sát về các phương pháp tu tập trong Phật Giáo, từ đơn giản đến phức tạp. Đơn giản như pháp thiền hơi thở đến phức tạp như pháp thiền trong Kinh Nhật Tụng Sơ Thời khi Đức Phật còn tại thế, nhưng phần lớn là các pháp thiền thuộc dòng Thiền truyền thừa được lưu truyền từ các tổ sư....”(ngưng trích)Chương trình ra mắt sách sẽ có phần văn nghệ rất phong phú, đặc sắc thực hiện bởi nhạc sĩ Cao Minh Hưng (Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ), nhạc sĩ Trần Chí Phúc, và góp mặt của nhiều ca nhạc sĩ quen tên.