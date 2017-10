Hàng Thái, Ô Nhiễm, Hộ Khẩu, Trộm Chó, Tiến Sĩ...

Xuân NiệmVậy là hàng Thái Lan vào tràn ngập, chiếm thi5ị trường Việt Nam. Không phải từ bây giờ, người Thái đã suy tính từ lâu rồi... Nhìn đi nhìn lại, hàng Tàu cũng có thua gì, cũng đang tràn ngập VN vậy...Báo The Leader ghi nhận lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Người Thái đã có chiến lược "xâm chiếm" thị trường Việt từ lâu.Bà Phạm Chi Lan nói: Người Thái Lan có suy nghĩ chiến lược về thị trường Việt Nam đã lâu. Đầu năm 2014, theo báo cáo của Viện nghiên cứu McKinsey với các doanh nghiệp lớn ở khu vực, có tới 52% doanh nghiệp Thái cho biết cơ hội lớn nhất với họ khi AEC có hiệu lực là thị trường nội địa Việt Nam. Như vậy, họ đã tính toán nhiều mặt về cơ hội thị trường nội địa với 90 triệu dân của Việt Nam.Trong khi đó, ô nhiêm là bệnh nhức nhối, kể cả tại khu du lịch nổi tiếng: bản tin VietnamNet viết rằng Hồ Cô Tiên có diện tích 12.000m2 nằm trong quần thể Cung Văn hóa Thiếu nhi TP Hạ Long, đang rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng.Từng được kỳ vọng thay đổi cảnh quan môi trường, điều hòa không khí, nơi đây đã trở thành hồ rác và nằm “chết” giữa trung tâm thành phố.Báo Thanh Niên ghi nhận: Hộ khẩu sắp hết thời...Bộ Công an cho biết chậm nhất đến đầu năm 2019, công dân khi làm thủ tục hành chính sẽ không cần phải mang sổ hộ khẩu, giấy khai sinh..., mà chỉ cần cung cấp 3 thông tin chính: họ tên; mã số định danh cá nhân và chỗ ở, là sẽ được giải quyết.Báo Người Lao Động kể chuyện tình đoạn kết: Sau khi cãi nhau với bạn gái, nam thanh niên đã lao đầu vào tàu hỏa tự tử và tử vong tại chỗ.Sáng 26-10, ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân lao đầu vào tàu hỏa tự tử cho gia đình.Báo Pháp Luật kể: chính quyền xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết có vụ một nam thanh niên ở xã Mai Đình sang địa bàn trộm chó, bị người dân bắt giữ, đánh đập và treo cổ lên cột điện.Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 24-10. Rất may lực lượng công an xã kịp thời phát hiện, giải cứu nam thanh niên rồi đưa tới trạm y tế, do vậy người này chỉ bị thương nhẹ.Thời điểm bị người dân bắt giữ, nam thanh niên đã trộm được một con chó của hộ dân trong xã.Báo Công Lý kể chuyện miền Tây Nguyên: Phát hiện em gái bị hiếp dâm, người anh trai bức xúc đã lấy dao chém đối tượng bị trọng thương.Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ đối tượng hiếp dâm bị anh trai nạn nhân chém gây thương tích. Hiện cả nạn nhân bị hiếp dâm và người bị chém đều đang được đưa đi giám định để làm rõ.Báo Đất Việt ghi nhận rằng tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 với các cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạm, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, quy mô đào tạo tiến sĩ ở các trường đại học, học viện là 13.587, tăng 25% so với năm học 2015 - 2016.Trước con số trên, trao đổi với Đất Việt, GS.TSKH Dương Đức Tiến - Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH quốc gia Hà Nội cho biết:"Chúng tôi là dân có học thấy phát ngượng lên vì cái danh Tiến sĩ, số lượng của chúng ta không ít, nhưng cái đóng góp để thay đổi nền trí thức đất nước vô cùng ít, thậm chí là không có gì. Nói thật là tôi ngượng lắm...”Bản tin VOV kể chuyện câu cá: Quăng câu trúng đường dây điện gây chập, người đàn ông bị điện phóng trúng người, tử vong tại chỗ.Khoảng 11h, sáng 25/10, ông P.V.T. (SN 1965, trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đi câu cá trên địa phận xã giáp ranh giữa xã Thụy Vân và xã Thanh Đình, TP Việt Trì bất ngờ bị điện giật tử vong.Báo SGGP kể chuyện nhà trường Nghệ An: Tự ý nâng lương của giáo viên để lấy tiền tiêu dùng cá nhân...Sáng 26-10, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Hội đồng kỷ luật đã họp và ra quyết định buộc thôi việc đối với một kế toán tự ý lập bảng tăng hệ số lương của giáo viên để lấy tiền dùng cá nhân.Báo Chân Lý & Xã Hội nêu câu hỏi về chuyện mơ1ới đây ở Sài Gòn: Làm bé gái mang thai không bị khởi tố?Gia đình cho rằng con gái bị uy hiếp, trong khi cơ quan điều tra kết luận là quan hệ tự nguyện.Cha của Hoa (14 tuổi), đến cơ quan báo chí phản ánh việc con ông bị người bạn học cũ uy hiếp, cưỡng bức đến mang thai. Gia đình cho rằng con gái bị uy hiếp, trong khi cơ quan điều tra kết luận là quan hệ tự nguyện.Cha của Hoa (14 tuổi), đến cơ quan báo chí phản ánh việc con ông bị người bạn học cũ uy hiếp, cưỡng bức đến mang thai. Gia đình đã đến Công an phường Long Bình, quận 9 (TP.SG) để tố cáo Nam (16 tuổi) về hành vi Hiếp dâm.Chuyện lạ,,, công an xin tha tội cho kẻ hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi?Báo Người Đô Thị kể chuyện nhãn lụa Ta nhưng hàng thực ra là lụa Tàu: thông tin cửa hàng Khaisilk bán lụa Trung Quốc dưới mác Việt đã lan rộng trong dư luận. Sự việc gây rúng động khi Khaisilk là một thương hiệu có tiếng nhiều năm ở trong nước và quốc tế, với người đứng đầu là doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk.Bộ Công Thương đề nghị Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin về vụ việc. Nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý.