Liên Ủy Ban Chống CS Và Tay Sai Họp Bàn Thành Phần Nhân Sự

Khi Apple ra mắt iPhone 8, 8 Plus và iPhone X, nhiều người dùng đã tỏ ra thất vọng và nhận định rằng iPhone 8 và 8 Plus không xứng đáng là một thế hệ iPhone mới. So với iPhone 7, iPhone 8 chỉ có một số nâng cấp nhẹ như được trang bị chip mạnh hơn và một số tính năng mới.