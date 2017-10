Các hãng xe hơi lớn, các hãng làm phụ tùng và các đaạ lý xe đã lập liên minh mới, thúc giục TT Trump chớ có rút ra khỏi Hiệp ước Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) -- trong liên minh có các hãng xe General Motors Co, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Hyundai Motor Co và Ford Motor Co. TT Trump nhiều lần nói là sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp ước vì cho là Mỹ thiệt hại so với Canada và Mexico. Liên minh này nói, nếu Trump xé bỏ NAFTA, sẽ có nhiều ngàn việc làm ở Mỹ bị xóa sổ.