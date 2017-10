Đại Học Stanford Cảnh Giác: 3 Vụ Hiếp Dâm Trong 1 Tháng

PALO ALTO, Calif.--Lại xảy ra chuyện hiếp dâm trong Đại học Stanford...Vụ hiếp dâm mới nhất trong khuôn viên Stanford University xảy ra lúc rạng sáng Chủ Nhật, khoảng va sau nửa khuya, ở khu vực phía đông khuôn viên trường, nơi cả nạn nhân và hung thủ cùng quen biết nhau, theo lời Phòng An Toàn Công Cộng của trường này.Bản tin không nêu tên nạn nhân và hung thủ.Đây là vụ hiếp dâm thứ ba trong khuôn viên đaị học này được báo cáo trong vòng chưa tới 1 tháng. Hai vụ hiếp khác xảy ra trong khu cư trú trong đại học này.Cả 3 vụ đều được nói là các nạn nhân và hung thủ cùng quen biết nhau, nhưng 3 vụ không liên hệ gì nhau.Phòng An Toàn Công Cộng Đại Học Stanford cảnh giác răng có thể có yếu tố rượu hay ma túy trong các vụ này làm các nạn nhân tê liệt, mặc dù không nói cụ thể có các yếu tố này trong trường hợp nào vừa qua.Bất kỳ ai có thông tin gì về vụ tấn công hôm Chủ Nhật xin gọi cho Phòng An Toàn Công Cộng Đại Học Stanford: 650-329-2413.Trong năm 2016, Đại học Stanford báo cáo có 33 vụ hiếp dâm, tức là trung bình 3 vụ mỗi tháng.Như thế là tăng nhiều, vì năm 2015 có 25 vụ hiếp dâm được báo cáo.Theo thống kê liên bang, trong năm 2014 có gần 100 đại học và cao đẳng có ít nhất 10 trường hợp báo cáo hiếp dâm trong khuôn viên trường trong năm đó.Trong năm đó (2014), Đaị học Stanford báo cáo có 26 vụ hiếp dâm, tức là 1.5 vụ trên mỗi 1,000 sinh viên.Và như thế, Stanford vào bảng 10 đại học hàng đầu về hiếp dâm trong khuôn viên trong năm 2014, nhưng ba đaị học xảy ra hàng đầu về tội này là: Brown, U Conn và Dartmouth theo thứ tự 1, 2, 3 -- với hơn 40 bản báo cáo hiếp dâm mỗi trường trong năm đó.