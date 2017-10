Nợ Công, Thua Lỗ, Nhà Báo, Đánh BS, Xả Lũ...

Xuân NiệmVậy là nợ công ngập đầu... nếu thế hệ hiện nay thoát nợ, thế hệ con cháu sẽ gánh nợ thê thảm, và cơ nguy cả nước trở thành nô lệ xưởng máy cho Tàu, Nhật, Hàn, Thái... Nếu cơ may khác, nhà nước CSVN hiện nay sẽ sụp tiệm, và hy vọng kế tiếp sẽ là dân chủ đa đảng...Bản tin VnExpress ghi nhận: Nợ công năm nay hơn 3,1 triệu tỷ đồng...Tỷ lệ nợ công đến cuối năm nay khoảng 62,6% GDP và lên 63,9% GDP vào năm 2018, theo báo cáo của Chính phủ.Báo cáo về tình hình nợ công vừa được Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 khóa XIV cho biết, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP. Con số này giảm 1% so với cách đây một năm. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị tuyệt đối thì dư nợ công năm nay lại tăng 0,27 triệu tỷ đồng.Trong khi đó, bản tin Infonet kể: Tổng Kiểm toán Nhà nước: Không phải chỉ 12, có 40 dự án yếu kém, thua lỗ rồi!Đến thời điểm hiện tại không phải chỉ 12 dự án yếu kém, thua lỗ nữa mà hơn 40 dự án rồi, ông Hồ Đức Phớc cho hay...."Riêng trả lãi vay và gốc mỗi năm 98 nghìn tỷ, cân đối ngoại bảng 160 nghìn tỷ đồng vay đảo nợ, giống như một hộ gia đình vay đến hạn phải trả lại phải đi vay người này người khác để trả nợ."Cũng theo ông Hồ Đức Phớc, năm 2017 chắc chắn sẽ hụt thu ngân sách năm thứ 3 liên tiếp, giải ngân xây dựng cơ bản chậm lại.Nghĩa là, rỗng túi.Có phải vì Nguyễn Phú Trọng gom tài sản về nhà giấu giếm? Hay Nguyễn Xuân Phúc? Hay Nguyễn Tấn Dũng đã gom ngân khố đưa tiền cho con rể chuyển sang Hoa Kỳ?Báo Giáo Dục VN kể: Liên quan đến giáo dục, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, đoàn Hà Nội than phiền: "Chưa bao giờ cử nhân, thạc sĩ đi làm công nhân vì thiếu việc làm như hiện nay. Những em học sinh giỏi trước đề cao giáo viên nay đổ xô thi công an quân đội là nghịch lý chưa bao giờ tồn tại ở nước ta. Đây là cảnh báo cho chúng ta."Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ghi nhận: Có hiện tượng một số ít phóng viên kinh tế giàu lên rất nhanh. Họ làm giàu bằng nghề báo thông qua việc thỏa thuận ngầm, đứng ra bảo kê cho các doanh nghiệp địa ốc, hoặc khai thác thông tin bất lợi từ doanh nghiệp để có lợi ích cho bản thân....Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc nhà xuất bản tổng hợp TP.SG cũng cảnh báo về một dạng nhà báo giàu lên rất nhanh, khởi đầu bằng ngòi bút, xe cọc cạch nhưng chẳng mấy chốc trở nên giàu có, nhà xe lộng lẫy, đi lại nói năng khệnh khạng mà không hiểu từ đâu ra.Bà Thủy nêu tình trạng phóng viên đi dự sự kiện mà không được chi tiền bồi dưỡng thì không viết tin bài, hoặc thậm chí gạ gẫm doanh nghiệp nhỏ và vừa viết bài PR, đặt vấn đề phải đăng quảng cáo trên báo. Nghiêm trọng hơn là sự liên minh các "đại nhà báo" cấu kết với nhau nhũng nhiễu doanh nghiệp.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: Xả tràn hàng chục hồ thủy điện phòng, chống lũ...Diễn biến mưa những ngày qua khiến mực nước nhiều hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi đang ở mức cao.Để bảo đảm an toàn hồ đập, ngày 25/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, trong số 161 hồ cập nhật thông tin, có 19 hồ xả qua tràn.Báo Pháp Luật kể: Đã bắt giữ nhóm đối tượng hành hung bác sĩ tại bệnh viện...Ngày 25/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng hành hung bác sĩ và một người khác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới....Thấy anh Tâm bị đánh, bác sĩ Trần Văn Sơn - Phó trưởng khoa Cấp cứu vào can ngăn và cấp cứu cho anh Tâm thì nhóm trên lại tiếp tục đánh bác sĩ Sơn. Hậu quả, bác sĩ Sơn bất tỉnh, chảy máu vùng mặt, bị nôn ói, phải cấp cứu.Theo chẩn đoán ban đầu, bác sĩ Sơn bị rách mi mắt, rách lớp giác mạc xuất huyết tiền phòng độ III do chấn thương và đang theo dõi chấn thương não.Hóa ra, nghề nguy hiểm lại là bác sĩ...Bản tin VOV kể chuyện thiên đường Hà Nội: Lập công ty "ma" để bán thuốc chữa ung thư giả...Doanh thành lập công ty, thuê cơ sở in ấn bao bì, nhãn mác, sau đó nhập lậu các loại thuốc chữa ung thư giả, đóng hộp, dán nhãn, phân phối cho các cơ sở.Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46 - Công an TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Công Doanh (SN 1981, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi buôn bán hàng giả.Báo Pháp Luật Plus kể: Đại học Điện lực sẽ tuyên dương Vũ Huy Cảng vì trả lại 320 triệu đồng khách đi xe ôm bỏ quên. Hành động của Vũ Huy Cảng là rất đáng quý, thể hiện sự trung thực, là tấm gương sáng cho toàn thể sinh viên Đại học Điện lực.Theo thông cáo mới đây của trường Đại học Điện lực (Hà Nội), sinh viên Vũ Huy Cảng (22 tuổi) sẽ được tuyên dương tại đêm "Gala chào tân sinh viên EPU 2017" tối 25/10.Trước đó vào ngày 21/10, Vũ Huy Cảng - Lớp D8CNCK Khoa công nghệ Cơ khí Trường Đại học Điện lực nhặt được 320 triệu đồng và đã đến cơ quan công an tìm kiếm người mất tiền để trả lại.Bản tin An Ninh Tiền Tệ kể: Đang ăn cơm trưa thì phát hiện hàng loạt vật dụng như ti vi, tủ lạnh bất ngờ phát nổ rồi bốc khói, nhiều người dân ở TP Huế bỏ chạy toán loạn.Theo đó, khoảng 11h5, ngày 24/10, nhiều người dân tại tổ dân phố 1, khu vực 1, phường An Đông, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) khi đang ăn cơm trưa thì phát hiện các thiết bị điện trong gia đình phát nổ gây hư hỏng và bốc khói mù mịt. Điều đáng nói, các thiết bị khác đang ở trạng thái không sử dụng, cũng bị chập điện, gây cháy nổ. Vì quá hoảng loạn, nhiều người dân đã nhanh chóng ngắt nguồn điện, rời khỏi nhà và báo cáo lực lượng chức năng.Báo Lao Động kê chuyện công nhân bên lề: 18 triệu lao động phi chính thức "đánh đu" với cuộc sống......TS Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội - nói thời gian làm việc của lao động phi chính thức dài hơn, họ đa số làm việc trong ngành lao động giản đơn, tay nghề thấp, điều kiện làm việc không đảm bảo và không được tham gia bảo hiểm xã hội, không có phúc lợi.