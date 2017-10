“Hung Vanngo” Ngô Văn Hùng – Được chọn là “Makeup Artist of the Year” của tạp chí INSTYLE



Los Angles (www.SucManhCongDong.net – Pictures by Hung Van Ngo and Frank Tran) - INSTYLE là tạp chí về thời trang tại Mỹ, một chi nhánh của Time Inc., ra đời năm 1994 và hiện nay đã có mặt trên 16 quốc gia trên thế giới bao gồm Úc, Liên Bang Châu Âu (UK), Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Nam Hàn, Tây Ban Nha, Liên Xô, Thổ Nhĩ Kỳ, Rô Ma Ni, các nước thuộc Liên Bang Xô Viết, v.v. Hằng năm tạp chí này hay bình chọn những người tiêu biểu cho năm trong giới showbiz.





Ngày 23 tháng 10 năm 2017 vừa qua, tạp chí INSTYLE tổ chức buổi lễ phát giải thưởng InStyle Award hằng năm tại Hollywood, Los Angeles. Năm nay, một người Canada gốc Việt Nam, Ngô Văn Hùng (Hung Vanngo) được bình chọn là "Makeup Artist of the Year!"

Caption: Hùng, mẹ Hùng, và Hiếu chụp hình với ca-sĩ Selena Gomez trong buổi lễ

Ngô Văn Hùng, một người tị-nạn Việt Nam đến Canada vào năm 1990 cùng với người anh tên là Ngô Văn Hiếu ở lứa tuổi trưởng thành. Sau khi lấy bằng làm tóc và thành công trong nghề ở Calvary, Canada. Tuy nhiên, với một niềm đam mê mãnh liệt về nghệ thuật trang điểm, Hùng quyết định bỏ nghề, dọn về New York. Hùng nói: "Lúc bấy giờ, khách hẹn cắt tóc của em phải lấy hẹn trước 3 tháng, nên khi em tuyên bố bỏ nghề, dọn về New York thì người chủ cứ tưởng là em bị khùng rồi."

Nghệ nhân trang điểm “Hung Vanngo” đã có một lòng tận tụy yêu nghề không mệt mỏi với cả về nghệ thuật và thời trang. Việc tiếp xúc với những nền văn hoá khác biệt ở tuổi trẻ như vậy đã tạo cảm hứng cho sự sáng tạo của Hùng, và khi còn nhỏ Hùng đã dành hầu hết thời gian vẽ phác hoạ và vẽ tranh. Sự cống hiến của Hùng đối với nghệ thuật khi còn trẻ đã cho phép Hùng phát triển một bàn tay tinh tế và sắc sảo cho màu sắc và sáng tác, mà sau này Hùng đã sử dụng để đạt được hiệu quả rực rỡ trong sự nghiệp của mình như một Nghệ Nhân Trang Điểm (Makeup Artist).

Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Hùng bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của mình trong ngành trang điểm một cách nghiêm túc. Ông chuyển đến Toronto năm 2003 để tiếp tục sự nghiệp của mình; sau đó chuyển về New York vào năm 2006.

Khi đến New York, nghệ thuật độc nhất của Hùng đã thu hút sự chú ý của nhiều nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu. Hùng đã làm việc với Carter Smith, Craig McDean, Greg Kadel, KT Auleta, Alexi Lubomirski, Kayt Jones, Ellen von Unwerth, Ben Hassett, Serge Leblon, Norman Jean Roy, Regan Cameron, Patrick Demarchelier, Francesco Carrozzini, David Roemer, Sebastian Faena và nhiều người khác. Tác phẩm quyến rũ của Hùng đã xuất hiện trong các tạp chí và trang mạng của Allure, ELLE, Dazed & Confused, Phỏng vấn, I-D, Vogue Ý, Harper's Bazaar, InStyle, GQ, Vman, V, Vogue và W.



Tài năng của Hùng trong việc tạo ra khuôn mặt kết hợp vẻ đẹp tinh tế với thẩm mỹ viện tiên phong đã biến anh thành một nguồn sáng tạo cho nhiều nhà thiết kế và thương hiệu nổi tiếng như: CoverGirl, Lancôme, L'Oréal, Estee Lauder, Sephora, Ports 1961, Holt Renfrew, Max Mara, Kenneth Cole, Saks Fifth Avenue, Calvin Klein và Victoria Secrets.

Ngoài sự thành công của ông trong thế giới thời trang. Do khả năng thiên phú, không được đào tạo qua một trường lớp nào, chỉ nghiên cứu qua các tạp chí thời trang và tự học, không bao lâu Hùng đã là một "Makeup Artist" nổi tiếng ở New York. Hùng cũng đã được giới showbiz đình đám của Hollywood lôi kéo, làm việc với những gương mặt xinh đẹp bao gồm Julianne Moore, Kate Bosworth, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Renée Zellweger, Celine Dion, Mariah Carey, January Jones, Kristen Wiig, Kirsten Dunst, Rose Byrne, Elizabeth Olsen, Mary Kate & Ashley Olsen, Camilla Belle, Rooney Mara, Gisele Bundchen & Miranda Kerr.

Hùng không làm cho một tiệm Salon nào ở New York. Sống trong một studio ở New York, dùng Social Media giới thiệu mình và đã có hơn 730,000 người hâm mộ (followers) trên mạng Instagram.

Theo ông Trần Hữu Thân, chủ trang website www.SucManhCongDong.net, nói: "Thật là một điều hãnh diện cho chúng ta người Việt Nam nói chung, và người tị-nạn Việt Nam nói riêng về thành quả của em Ngô Văn Hùng. Điều mà tôi muốn nói ở đây là không những 2 em Ngô Văn Hiếu (anh của Hùng) và Ngô Văn Hùng là những người tị-nạn VN thành công nơi quê người, mà hai em còn là những người con rất có hiếu với Mẹ, và có tình nghĩa với bạn bè. Lúc nào đi đâu, 2 em cũng đưa mẹ đi chung. Từ Canada và New York đưa mẹ đi cùng về California nhận giải. Việc đầu tiên là liên lạc lại chị Nga là người hàng xóm ở quê nhà và tôi là bạn bè 27 năm trước ở trại tị-nạn dùng bữa cơm hàn huyên thân mật. Tôi không biết gì về giải thưởng nổi bật này cho đến khi nhận thông tin và hình ảnh trên các mạng xã hội..."





Caption: Hùng, mẹ Hùng, và Hiếu chụp hình với bà con quê nhà và bạn ở trại tị-nạn

Ông tiếp lời: "Tôi có cái may mắn được quen biết với Hiếu và Hùng trong khoảng thời gian thuở hàn vi ở trại tị-nạn Thái Land vào những năm đầu 1990. Hơn 27 năm mất liên lạc và nhờ Facebook mới tìm lại được nhau. Giờ đây một người là Tiến sĩ Hieu Van Ngo, Ph.D. đang dạy về Công Tác Xã Hội (social work) ở đại học University of Calgary, Canada, thường hướng dẫn học sinh đi "thực tế" những vùng hẻo lánh trên thế giới, còn một người là Makeup Artist “Hung Vanngo” nổi tiếng ở Hollywood và New York…”

Cũng nên nhắc đến người anh của Hùng, Tiến sĩ Ngô Văn Hiếu, theo trang website của trường Đại Học University of Calvary, “Tiến sĩ Ngô Văn Hiếu có kinh nghiệm nhờ vào cuộc sống đa dạng, giáo dục và thực hành chuyên nghiệp. Ông đã trải qua ba năm trong một trại tị nạn ở Thái Lan, và đã trải nghiệm cuộc sống như một thế hệ người Canada đầu tiên ở Canada. Tiến sĩ Ngô Văn Hiếu được biết đến như một người ủng hộ sự đa dạng và hoà nhập, và là một người xây dựng cộng đồng. Được đào tạo như một nhân viên xã hội, ông Hiếu được biết đến như một nhà tư tưởng quan trọng và là một người thực hành thực tiễn. Ông đã thành công trong việc đưa ra một số sáng kiến về động viên cộng đồng và huy động sự tham gia. Tác phẩm của ông đã dẫn đến một loạt các ấn phẩm chính sách và thực tiễn. Tiến sĩ Ngô Văn Hiếu là một tình nguyện viên tích cực trong cộng đồng. Trong những năm qua, ông đã hỗ trợ một số tổ chức, bao gồm: Hội đồng Ethnocultural Calgary, Quỹ Calgary, Nhà hát toàn quốc, Trung tâm Người mới đến, Quỹ Di sản Châu Á và Hiệp hội Thanh niên Việt Nam Calgary. Tiến sĩ Ngô Văn Hiếu đã nhận được một số giải thưởng cho công việc của mình, bao gồm Giải thưởng Nhân đạo Terry Fox (Terry Fox Humanitarian Award), Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn Học bổng Tiến sĩ Canada (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Doctoral Scholarship), và Izaak Walton Killam Scholarship Award. Tiến sĩ Ngô Văn Hiếu hiện là giáo sư phụ tá tại Khoa Công tác Xã Hội (Social Work) tại Đại Học University of Calgary.”

Thật là niềm hãnh diện cho người tị-nạn Việt Nam nơi hải ngoại. Thiết nghĩ, cha mẹ Việt Nam không nên ép buộc con em của mình phải học những ngành nghề thực dụng như kỹ-sư, bác sĩ, luật-sư, v.v… như bao năm qua. Hãy để cho con em của mình phát triển những khả năng thiên phú của nó thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều nhân tài hơn trong tương lai. Và điểm đáng nhấn mạnh và tuyên dương là chữ hiếu đối với bậc sinh thành. Thành tài và phải có hiếu thì mới thật là “thành nhân”.





Ngô Văn Hùng và Trần Hữu Thân gặp lại sau 27 năm.

