Tưởng Niệm Minh Đức Hoài Trinh: Đặc San, Diễn Thuyết, Văn Nghệ

Hợp ca.Từ trái: Xuân Chung, Hồng Vân, Nguyễn Quang, TT Thích Thiện Chánh, Phạm Trần Anh.Từ trái: Bích Ty, Cao Minh Hưng, Quyên Di, Thúy Quỳnh.Sách tưởng niệm.WESTMINSTER (VB) -- Một buổi tưởng niệm nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh đã thực hiện cảm động tại Viện Việt Học, Westminster, hôm Chủ Nhật 22/10/2017.Chương trình bao gồm các diễn thuyết, lời tưởng nhớ từ những người thân và giới văn nghệ, trong đó xen kẽ các ca khúc, ngâm thơ -- hấu hết các ca khúc là phổ thơ của Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Hai MC Xuân Chung và Hồng Vân đã linh hoạt, khéo léo điều hợp chương trình.Tham dự tưởng niệm có nhiều khuôn mặt văn nghệ nổi tiếng như nhạc sĩ Võ Tá Hân, GS Dương Ngọc Sum, Hàm Trần, Trúc Giang, Bích Ty, Nguyễn Ninh Thuận, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, Thượng Tọa Thích Thiện Chánh...Chương trình có những lúc trầm lắng, đầy xúc động, cảm kích hào hùng. Đặc biệt là trầm lắng khi lời thơ Minh Đức Hoài Trinh phổ nhạc bởi Phan Văn Hưng, hát qua giọng ca của ca sĩ Thúy Quỳnh, bày tỏ lòng người hải ngoại hướng về các tù nhân chính trị trong gông cùm cộng sản:Ai trở về xứ ViệtNhắn giùm ta, người ấy ở trong tùNghe đâu đây vang giọng hờn rên xiếtDài lắm không? Đằng đẳng mấy mùa thuAi trở về xứ ViệtThăm giùm ta, người ấy ở trong tùCho ta gởi một mảnh trời xanh biếcThay giùm ai, màu trời âm u.Các bạn ta ơi, bao giờ được thảĐến bao giờ ăn được bát cơm tươiĐược lắng nghe, tiếng chim cườiĐến bao giở đến bao giờ...Chương trình văn nghệ phong phú điều hợp bởi nhạc sĩ/nha sĩ Cao Minh Hưng, với tài năng của các nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã vinh danh tài năng thi ca của cố nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh.Sau phần chào cờ Hoa Kỳ, cờ VNCH và phút mặc niệm, MC Xuân Chung đọc tiểu sữ Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Tóm lược như sau.Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh, một khuôn mặt lớn trong nền văn học Việt Nam trong và ngoài nước từ trước năm 1975 đến nay, là người thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, qua đời tại Quận Cam, Miền Nam California, Hoa Kỳ, vào lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 6/2017, hưởng thọ 87 tuổi.Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, bà thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng Cử. Bà sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, sống ở Pháp từ năm 1953 đến 1964. Sau đó bà đến định cư tại quận Cam, Hoa Kỳ từ năm 1982.Bà sinh tại Huế, con quan Tổng Đốc Võ Chuẩn, Ông Nội bà là Võ Liêm, Thượng Thư Bộ Lễ của triều đình. Năm 1945 Bà tham gia phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, sau đó Bà biết sự lợi dụng của cộng sản nên bà bỏ về Huế tiếp tục học. Năm 1964 bà đi du học tại Pháp về ngành báo chí và Hán văn tại trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne, Paris đến năm 1967 bà ra trường và làm phóng viên cho đài truyền hình Pháp ORTF, lúc đó bà đi làm phóng sự nhiều nơi sôi động nhất như: Algerie và chiến trường Việt Nam... Năm 1972 bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa đàm Paris. 1973 Bà sang Trung Đông theo dõi cuộc chiến Do Thái, một thời gian sau bà trở về Việt Nam giảng dạy khoa báo chí tại Viện Đại Học Vạn Hạnh năm 1974-1975.Sau biến cố 1975 bà trở lại Paris cho xuất bản tạp chí “Hồn Việt Nam” và trở lại cộng tác với đài phát thanh ORTF với chương trình Việt ngữ để tranh đấu cho những nhà cầm bút, những văn nghệ sĩ Việt Nam bị cộng sản cầm tù. Bà đứng ra thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và vận động để được công nhân hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế tại Rio de janeiro, Ba Tây vào năm 1979.Bà đã dùng ngòi bút và khả năng của mình thường xuyên tranh đấu cho các văn nghệ sĩ bị cộng sản giam cầm phải được trả tự do, ngoài những bài báo, bà còn sáng tác hơn 25 tác phẩm giá trị, trong đó có truyện ngắn, thơ…Nhà Văn Nguyễn Quang đã thực hiện 1 tập sách rất công phu khá đầy đủ những tài liệu, bài vở và hình ảnh với tiêu đề: “Văn Nghiệp Và Cuộc Đời Minh Đức Hoài Trinh.” Nhà Văn Nguyễn Quang có đoạn viết: “Sau khi đọc quyển sách nầy người ta tự hỏi làm sao Minh Đức Hoài Trinh một con người nhỏ bé lại có thể hoàn thành trên nhiều lãnh vực trong thời gian đen tối nhất của lịch sử Việt Nam... Bà đã đi trên khắp 5 lục địa, bà đã vào những vùng chiến tranh lửa đạn...” Những đóng góp của bà với một cuốn sách nhỏ nầy chắc chắn không diễn tả hết được những gì bà đã làm cho quê hương cho nền văn học Việt Nam.Các tác phẩm truyện, thơ, bút ký của bà đã xuất bản gồm khoảng 20 tuyển tập.Nhà văn Nguyễn Quang (phu quân của Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh) cũng là một sinh viên du học Paris thời 1960s, nói rằng lễ tưởng niệm này cho ông cơ hội bày tỏ lòng cảm ơn nhà biên khảo Phạm Trần Anh thực hiện quyển tuyển tập Văn Đàn Thời Đại Ấn Bản Đặc Biệt Tưởng Niệm Minh Đức Hoài Trinh, cảm ơn nhà văn Quyên Di lúc nào cũng có mặt vui buồn bên cạnh ông và nữ sĩ MĐHT, cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng và CLB Tình Nghệ Sĩ, cảm ơn GS Phạm Lệ Hương đã giúp sưu tầm 75 truyện ngắn của Minh Đức Hoài Trinh trong các tập Bách Khoa cũ.Nhà văn Nguyễn Quang bùi ngùi nhắc câu thơ cổ nói về người chồng tưởng nhớ người vợ vừa từ trần:Đập cổ kính ra tìm lấy bóngxếp tàn y lại để dành hơi.Tiếp theo, MC Hồng Vân cũng nhắc thời Hồng Vân du học Pháp, những ngày cuối tuần đi "lên lầu 6 tới nhà chị Minh Đức Hoài Trinh học đàn tranh..."Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, chủ biên Văn Đàn Thời Đại, nói rằnh nữ sĩ Minh Đúc Hoài Trinh là một ngôi sao, và bà ra đi là một mất mát lớn cho văn học hải ngoại, đặc biệt là khi tâm nguyện của bà trong việc thành lập một hội đoàn về văn học nghệ thuậtc hưa hoàn tất. Ông kể rằng khi Miền Nam đã mất trọn vào tay cộng sản, dựng lại được Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và được Văn Bút Quốc Tế công nhận sau 1975 là do công lớn của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, vì tổ chức Văn Bút VN Hải Ngoại tức khắc được nhìn như lương tâm dân tộc trong khi CSVN vây bắt, bố ráp, bỏ tù, kết án hầu hết các văn nghệ sĩ Miền Nam. Ông Phạm Trần Anh nói rằng Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh qua Văn Bút VN Hải Ngoại đã tới các diễn đàn quốc tế, bênh vực các nhà văn VN trong tù CSVN, đấu tranh cho quyềnt ự do sáng tác trong nước, và trở thành đối trọng với các ác của Hà Nội. Chỉ tiếc, theo lời ông, Văn Bút VN Hải Ngoại đã bị phá hỏng từ nhiều người tham vọng trong nội bộ, không còn giữ được lý tưởng đấu tranh. Và do vậy, nỗi lo càng cấp bách, vì 3 năm nữa là VN sẽ rơi vào vòng đai thép Trung Quốc.Nhà thơ Bích Ty đã ngâm bài thơ "Ai Trở Về Xứ Việt" của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh để tặng các nhà đấu tranh trong tù CS.GS Quyên Di phát biểu cảm tưởng, nói rằng bà Minh Đức Hoài Trinh là người rất mực nhân từ, yêu thương cây cỏ, từng là thế hệ đi trước nhưng rất ưu ái thế hệ đi sau, nhắc một ý của nữ sĩ rằng "phải tranh đấu cho VN trường tồn, nếu không làm cho VN trường tồn, thì làm người VN làm gì."GS Quyên Di cũng nhắc tới ca khúc Chiều Qua Tuy Hòa của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, và hát 4 câu nhạc để tưởng niệm.Nhạc sĩ Cao Minh Hưng kể về cơ duyên cộng tác với nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh trong tuyển tập "Chính Khí Của Người Cầm Bút, và bây giờ là cộng tác với nhà biên khảo Phạm Trần Anh cho tuyển tập Văn Đàn Thời Đại ấn bản Đặc Biệt Minh Đức Hoài Trinh. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng chia buồn với nhà văn Nguyễn Quang trong những giờ phút sinh ly tử biệt với nữ sĩ.Tiếp theo, Thượng Tọa Thích Thiện Chánh đến từ Houston nói về "Ý Nghĩa Của Sự Sống và Cái Chết Trong Văn Hóa Tâm Linh Việt". Thầy Thiện Chánh là học trò của Hòa Thượng Thích Thiện Minh, nhà sư bị tù 26 năm vì hoạt động trong Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất.Thầy Thích Thiện Chánh đã từng bị công an bắt cóc trên đường phố Sài Gòn, giam và thẩm vấn 2 tháng liên, không một tin tức nào lộ ra, cho tới khi gia đình nhờ tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ đi tìm giùm mới dò ra tông tích: bị bắt không lệnh bắt, bị giam không xử án...Thượng Tọa Thích Thiện Chánh chỉ mới định cư ở Hoa Kỳ năm 2016, vì được mẹ bảo lãnh sang. Thầy nói về nỗi nguy lệ thuộc Phương Bắc lần thứ 3, và về thời điểm năm 2020 khi mật ước Thành Đô sẽ biến VN trở thành lệ thuộc TQ kiểu mới.TT Thiện Chánh nói rằng bà Minh Đức Hoài Trinh là một vĩ nhân, từ sau 1975 đã liên tục hoạt động cho một VN tự do, dân chủ... và viễn ảnh 2020 đang đe dọa cả dân tộc.Cũng nên ghi nhận, chương trình văn nghệ rất mực phong phú và xuất sắc. Bênh cạnh các mục đã nói trên, còn có:-- Hà Phương ngâm bài thơ Mẹ của nữ sĩ MĐHT,-- nhạc sĩ/ca sĩ Hạnh Cư hát Ôi Đẹp Xinh (thơ Thạch Ngọc về MĐHT, nhạc Hạnh Cư),-- Trần Hảo Hiệp hát "Trăng, Sao và Sương" (thơ MĐHT, nhạc Cao Minh Hưng),-- nghệ sĩ Phi Loan ngâm thơ,-- ca sĩ Dương Viết Đang hát Bản Nhạc Xưa (thơ MĐHT, nhạc Nguyễn Tuấn),-- ca sĩ Hoa Phượng hát Chết Đi Anh (thơ MĐHT, nhạc Nguyên Bích)-- CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca Việt Nam Ơi! Việt Nam Ơi (nhạc & lời: Anh Bằng và Cao Minh Hương) và hợp ca Việt Nam Muôn Năm (thơ Phạm Trần Anh, nh5ac Lê Quốc Tấn).Độc giả muốn tìm mua Văn Đàn Thời Đại, xin vào: http://www.caulacbotinhnghesi.net/