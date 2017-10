Hội Ung Thư Việt Mỹ Kính Mời Tham Dự Buổi Họp Nhóm, Thuyết Trình Về Bảo Hiểm Sức Khoẻ Medicare

Kính mời quý đồng hương tham dự buổi Họp Nhóm và Thuyết Trình hàng tháng do Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức ngày Thứ Sáu 27 tháng 10 năm 2017 từ 4 giờ đến 6 giờ chiều tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ – 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708.Đề tài hội thảo kỳ này là “BẢO HIỂM SỨC KHOẺ MEDICARE”. Thuyết trình viên trong buổi hội thảo này là Bà Ngô Yến Tuyết, nhân viên văn phòng HICAP (Health Insurance Counseling and Assistance Programs) thuộc cơ quan Council on Aging tại Orange County.Trong buổi hội thảo này, Bà Ngô Yến Tuyết sẽ trình bày những điều cơ bản về Medicare cũng như trả lời thắc mắc của người tham dự. Nội dung đề tài có thể xoay quanh các vấn đề như: Medicare là gì? Giới thiệu các phần chính của Medicare A, B, C và D. Như thế nào là đủ điều kiện thụ hưởng Medicare? Những chi phí phải chi trả? Làm sao để nhận hỗ trợ trả tiền cho Medicare? Cần xem xét những gì khi lựa chọn hoặc thay đổi bảo hiểm?...Đây là buổi Họp Nhóm hàng tháng do Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức vào ngày thứ Sáu cuối tháng từ nhiều năm qua nhằm tạo cơ hội gặp gỡ bệnh nhân ung thư cùng các thân hữu, thiện nguyện viên cũng như những thành viên khác trong cộng đồng. Đến tham dự buổi Họp Nhóm và Thuyết Trình, quý vị có cơ hội tìm hiểu và đặt câu hỏi trực tiếp để nhận được giúp đỡ cụ thể về từng trường hợp khác nhau.Để biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham dự, xin liên lạc Hội Ung Thư Việt Mỹ tại (714) 751-5805 hoặc email info@vacf.org.