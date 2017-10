Thánh Lễ Và Nghi Thức Làm Phép Viên Đá Và Địa Điểm Để Xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chùa Ki Tô

Trong Thánh Lễ.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô tọa lạc số 13280 Chapman Ave, Garden Grove vào lúc 04 giờ chiều Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017, Cộng Đồng Công Giáo, Giáo Phận Orange County đã long trọng tổ chức Thánh Lễ và nghi thức làm phép viên đá và địa điểm để xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô, Garden Grove (Nhà thờ Kính) với sự tham dự hàng trăm Giám Mục, Linh Mục, qúy tu sĩ và hàng ngàn giáo dân.Chủ tế buổi Thánh lễ và chủ sự cuộc rước kiệu do Đức Giám Mục Kevin W. Vann, Đồng tế có Đức Cha Timothy Freyer, Đức Cha Mai Thanh Lương và khoảng 30 vị Linh Mục.Ngòa ra còn có Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Huế.Quan khách có qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành Phố, rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí Việt-Mỹ.Trưởng ban nghi lễ do Linh Mục Ngô Quang Vinh điều hợp.Nghi lễ được long trọng cử hành ngay tại lễ đài phía sau nhà thờ bên cạnh địa điểm xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang.Trước khi vào lễ chính thức, Lễ Cung Nghinh Đức Mẹ La Vang từ nhà thờ đến lễ đài với hàng ngàn người theo từng tổ chức qua những bộ đồng phục riêng biệt, mọi người vừa đi vừa đọc kinh đã làm cho lễ rước thật long trọng kéo dài từ nhà thờ đến lễ đài nơi gần địa điểm xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang.Tiếp theo Thánh Lễ Đại Trào, nghi thức làm phép viên đá và địa điểm xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang.Trong lúc nầy Đức Giám Mục Kevin W. Vann đã có bài giảng bằng tiếng Anh do Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên dịch sang tiếng Việt.Tiếp theo là phần chiếu lại một số hình ảnh sinh hoạt tại Thánh Địa La Vang (Việt Nam) và tại Nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô Orange County.Sau đó mọi người cùng tham gia cuộc xổ số và tham dự tiệc mừng, thưởng thức chương trình văn nghệ.Theo ban tổ chức cho biết: Tượng Đức Mẹ La Vang cao 12f trên một bệ 4f, tượng dự trù sẽ được điêu khắc chạm trổ từ loại đá đứng vững với thời gian .Được biết, ngân sách cần cho dự án được ước tính vào khoảng $25 triệu.Mọi đóng góp xin liên lạc với Ban La Vang tại cộng đoàn hoặc Ban La Vang Giáo Phận số (714) 695-8981.Trong phần đóng góp có 4 bậc ân nhân: Danh dự, $25,000, Bậc nhất, $10,000, Bậc nhì, $5,000, và Bậc ba, $3,000, có thể đóng trong vòng 3 năm.Tất cả các ân nhân được cầu nguyện trong các Thánh Lễ cử hành tại Linh Đài khi còn sống cũng như khi qua đời, các ân nhân bậc Ba trở lên: Nhận bằng Tri Ân của Đức Giám Mục Địa Phận, tên và lời khấn được giữ vĩnh viễn dưới chân tượng Đức Mẹ tại Linh Đài, tên và lời tri ân được khắc vĩnh viễn trên đài tri ân của Linh Đài.Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo xứ Saint Columban, Garden Grove, là một thành viên của Ban Cố Vấn Dự Án Linh Đài Đức Mẹ La Vang, nói: “Người Công Giáo Việt Nam có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Mỗi lần có đại hội Thánh Mẫu hay những sinh hoạt đạo đức liên quan đến Đức Mẹ thì giáo dân vẫn đến rất đông, cùng bám vào tà áo mẹ. Orange County là nơi có nhiều người tới để du lịch và thăm gia đình. Hầu như ai cũng có bạn bè hay họ hàng sống ở đây.”Đức ông nhắn nhủ: “Tôn vinh Đức Mẹ ở đâu cũng tốt, nhưng đối với những ai ở Orange County thì chúng ta cũng nên ủng hộ giáo phận của mình để giáo phận có được một đài Đức Mẹ La Vang lớn nhất, có thể lớn nhất thế giới nằm ngay sát nhà thờ chính tòa. Mỗi người cũng nên góp một bàn tay để công việc được hoàn thành hầu vinh danh Đức Mẹ Maria của chúng ta.”Mọi chi tiết liên quan đến dự án, xin vào trang mạng www.LaVangUSA.org, hoặc liên lạc với các Ban La Vang qua số điện thoại 714-696-8981, hoặc email info@LaVangUSA.org.