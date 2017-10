Hạ Thảo, Xăng Bẩn, Bạo Hành, Đánh Thầy, Chạy...

Xuân NiệmCó phải đông trùng hạ thảo là thuốc tiên, thuóc thần? Hay chỉ là niềm tin cổ truyền, được phóng đại qua nhiều thế hệ, mà chẳng có khoa học nào chứng minh? Hay vẫn còn là đề tài tranhh cãi, nghiên cứu, chưa có kết luận? Thực tế là, đông trùng hạ thảo giá đắt kinh khủng.Báo Tiền Phong có bản tin: Đông trùng Hạ thảo là vô bổ?Công trình nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc vừa chỉ rõ: Đông trùng Hạ thảo không hề hàm chứa các chất Pentostatin và Cordycepin có tác dụng chữa ung thư như tuyên truyền bấy nay....Sáng 19/10, ông Vương Thụ Thành, người phụ trách nhóm nghiên cứu ở Sở nghiên cứu sinh lý sinh thái thực vật Thượng Hải trực thuộc Viện khoa học Trung Quốc thông báo ông vừa được Hội Khuẩn vật học châu Á trao “Giải thưởng Nhà khuẩn học châu Á kiệt xuất”. Tối 19/10, ông thay mặt cho nhóm nghiên cứu công bố luận văn trên tạp chí học thuật quốc tế trực tuyến “Cell Chemical Biology” (Tế bào. Hóa sinh vật học), tuyên bố: “Đông trùng Hạ thảo không chứa chất Trùng Thảo Tố (Cordycepin)....Trong khi đó, bản tin VietnamNet viết: Cảnh giác với 'xăng bẩn' pha dung môi, bột màu...Với công thức pha chế 50% xăng A92 trộn với 50% chất dung môi và chất tạo màu thành "xăng bẩn" A92, 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Nghệ An đã tuồn ra thị trường hàng triệu lít xăng A92 kém chất lượng....Theo ghi nhận ban đầu, chi đến thời điểm bị phát hiện thì các cơ sở kinh doanh xăng dầu này đã bán ra thị trường khoảng 2 triệu lit xăng dầu kém chất lượng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Như vậy trong suốt thời gian dài, người tiêu dùng đã mua và sử dụng xăng dầu kém chất lượng mà không hề hay biết.Bản tin VOV viết rằng hôm Chủ nhật 22/10/2017 Hà Nội đã chính thức diễn ra chương trình Đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái, thu hút hơn 10.000 người tham gia....Theo số liệu quốc gia công bố gần đây, có tới gần 60% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực về thể chất, tinh thần và tình dục. 90% phụ nữ bị bạo hành cho biết họ bị trầm cảm, sợ hãi, hoảng loạn, mất ngủ do bạo lực.Trung bình cứ 2-3 ngày lại có 1 người Việt Nam bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ em gái cũng đang diễn ra hết sức phức tạp và trở thành bức xúc trong xã hội. Trung bình mỗi năm có khoảng 1000 vụ xâm hại tình dục ở trẻ em gái.Báo Người Lao Động kể: Con đi học xô xát với bạn cùng lớp, ông Hiền đã đến trường đánh một học sinh lớp 4 và thầy giáo hiệu trưởng nhập viện cấp cứu, trong đó thầy hiệu trưởng phải khâu 5 mũi vùng mặt.Ngày 22-10, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đang làm rõ thông tin việc một phụ huynh xông vào Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn đánh thầy hiệu trưởng trường này và một học sinh lớp 4 nhập viện.Báo QDND nêu rằng cán bộ có 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống là “chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội”. Trong 6 loại “chạy” trên, “chạy bằng cấp” rất đáng lên án, bởi nó không đơn thuần chỉ là sự suy thoái về đạo đức, lối sống, mà đó cũng là một trong những biểu hiện của suy thoái về chính trị và làm “mọt ruỗng” văn hóa công quyền. Vì những người “chạy bằng cấp” ngoài mục đích có “chỗ làm tốt, vị trí tốt, bổng lộc nhiều”, còn tự tạo cho mình một uy tín giả thông qua cái vỏ bọc có tấm bằng “cử nhân này, thạc sĩ nọ, tiến sĩ kia”.Báo Tuổi Trẻ kê chuyện: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng thông tin bác sĩ Truyện nêu trên Facebook chưa có căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm, danh dự và chỉ đạo rút lại quyết định xử phạt đồng thời xin lỗi....Bác sĩ Hoàng Công Truyện (53 tuổi), Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhận kỷ luật khiển trách và xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì được cho rằng đã bôi nhọ bộ trưởng y tế trên facebook.Ngày 14-7, trên Facebook cá nhân, bác sĩ Truyện viết rằng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không về cơ sở nên không biết nỗi khổ của y bác sĩ tuyến dưới, yếu kém trong công tác tham mưu và vấn đề an ninh bệnh viện... và khuyên bộ trưởng nên nghỉ.Báo Thanh Niên ghi nhận: Trường THCS Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vừa quyết định kỷ luật đình chỉ học đối với 6 nữ sinh liên quan đến vụ việc đánh hội đồng, lột áo 1 nữ sinh khác ngay tại lớp học...Học sinh H.T.T bị đánh thương tích nhẹ, đã đi khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ và không phát hiện bị tổn thương, do đó không có đề nghị gì về việc xử lý nhóm bạn.Báo Hà Nội Mới kể: Công chức TP SG sẽ bị cấm mặc quần jeans, áo thun khi đến công sở mà trang phục chính sẽ là quần tây, áo sơ mi đối với nam và váy dài qua gối, áo có tay, không hở cổ hoặc áo dài truyền thống đối với nữ.Đó là những nội dung trong bộ Quy tắc ứng xử của công chức được Sở Nội vụ TP SG trình dự thảo và góp ý lên UBND TP SG xem xét, quyết định.Báo Lao Động loan tin “Tạm giữ 10 container quá cảnh tại Hải Phòng: Phát hiện hàng chục nghìn đôi Converse giả...”Ngày 22.10, một lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho hay, đơn vị này vừa gửi công văn hồi đáp cho Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam nêu rõ căn cứ, lý do đang tạm giữ 10 container hàng được vận chuyển từ Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam để xuất sang Lào.